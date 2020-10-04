Кабмин Украины вновь "заморозил" предусмотренное законом повышение зарплат педагогам - нардеп Геращенко

Кабинет министров Украины "заморозил" повышение заработных плат педагогам, которое предусмотрено законодательством об образовании, написала на своей странице в соцсети Facebook сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, добавив, что фракция будет требовать пересмотра в бюджете на следующий год финансирования для образования.

"Сегодня День учителя. А вот и "подарок" от власти (президента Украины Владимира – ИФ) Зеленского. Зарплаты педагогов заморожены до января 2022г. Большинство учителей полтора года назад повелись на обещания о 4000 долларов зарплаты, и проголосовали за Зеленского и слуг (партия "Слуга народа" – ИФ)", - пишет Геращенко.

"Мы будем бороться за пересмотр проекта бюджета на 21 год и настаивать на увеличении зарплат врачам и учителям. Ненормально, когда государство заботится только о прокурорах, спецслужбах и полиции, строит полицейскую страну", - убеждена сопредседатель фракции" Евросолидарность ".

Постановление Кабинета министров Украины о замораживании зарплат педагогам опубликовал народный депутат из "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Напомню, что в статье 61 закона" Об образовании "прописано, что минимальный должностной оклад учителя должен составлять 3 минимальных зарплаты. Такое повышение было запланировано с 1 января 2020 года. Однако сначала осенью прошлого года правительство (Алексея – ИФ-У) Гончарука отменило это решение, а теперь этот же трюк повторил и премьер (Денис – ИФ) Шмыгаль ", - сообщил Гончаренко.

Он отметил, что Федерация профсоюзов опубликовала соответствующее постановление Кабмина, по которому повышение зарплат учителям "заморозится" до 1 января 2022 года. Объясняется это "отсутствием инфляционных источников финансирования.

"Эта ситуация - еще один пример того, к каким последствиям приводит дилетантство у власти. И если вам начнут рассказывать, что это из-за коронакризиса, то напомню еще раз - решение "замораживало" еще первое правительство Зеленского, с которого и началось падение экономики. Правительства меняются, но ситуация не меняется. Потому что при власти остается Зеленский. Ответственность за все невыполненные обещания несет он лично", - отметил народный депутат.