Политика

11:48 04.10.2020

Одесская ТИК по решению ЦИК отказала в регистрации "двойников" Зеленского, Филимонова и Саакашвили

2 мин читать
Одесская ТИК по решению ЦИК отказала в регистрации "двойников" Зеленского, Филимонова и Саакашвили

Центральная избирательная комиссия отменила постановления Одесской городской территориальной избирательной комиссии о регистрации кандидатами на пост мэра Одессы тезок Владимира Зеленского, Олега Филимонова и Михеила Саакашвили.

Как сообщила пресс-служба ЦИК, соответствующая жалоба поступила от Одесской областной организации партии "Слуга народа". Политсила требовала признать бездействие Одесской ТИК и "ненадлежащую проверку документов" четырех кандидатов с фамилией Филимонов, двух Зеленских и одного Саакашвили, а также настаивала на отмене соответствующих постановлений.

"По результатам обработки материалов жалобы Комиссия, в частности, установила отсутствие в документах для регистрации указанных кандидатов документов о внесении денежного залога указанными местными организациями политических партий, выдвинувших кандидатов на пост городского головы. Кроме того, исследованные Комиссией обстоятельства в своей совокупности могут свидетельствовать о сознательном введении избирателей в заблуждение, а следовательно, препятствовании свободному формированию их воли, что является посягательством на гарантированные Конституцией Украины права граждан", - говорится в сообщении Центризбиркома.

В частности, пояснили в ЦИК, предоставление отдельных документов организациями партий для регистрации кандидатами на должность городского головы Одессы может свидетельствовать о намерении введения избирателей в заблуждение, препятствовании свободному осуществлению гражданами своего избирательного права и препятствовании деятельности другого субъекта избирательного процесса.

Таким образом, Центризбирком отменил ряд постановлений Одесской городской ТИК о регистрации кандидатов на пост мэра Одессы и обязал эту комиссию до 21:00 3 октября повторно рассмотреть соответствующие документы, предоставленные для регистрации кандидатов на пост одесского городского головы этими местными организациями партий.

ЦИК также обратилась в Национальную полицию Украины для проверки обстоятельств, изложенных в своем постановлении, и соответствующих мер реагирования при наличии оснований.

Одесская городская ТИК 3 октября опубликовала постановления об отказе в регистрации кандидатами на пост мэра Одессы: Зеленского Василия Сергеевича ("Цыганская партия Украины"), Зеленского Александра Васильевича (партия "Молодь до влади"), Саакашвили Михеила Владимировича ("Блок Михеила Саакашвили").

Также отказ в регистрации получили четыре человека с фамилией Филимонов: Филимонов Олег Викторович (партия "Стабильность и справедливость"), Филимонов Олег Викторович (партия "Зеленые"), Филимонов Вадим Викторович (партия "Наша Земля") и Филимонов Олег Анатольевич ("Студенческая партия Украины").

Как сообщалось, 30 сентября Одесская городская ТИК обнародовала постановления о реги

Теги: #зеленский #саакашвили #филимонов_олег #цик #тик
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:08 04.10.2020
Зеленский подписал указ о мерах по привлечению ИТ-специалистов из Беларуси

Зеленский подписал указ о мерах по привлечению ИТ-специалистов из Беларуси

00:16 04.10.2020
Ермак: монолитность партии "Слуга народа" сегодня существует вокруг президента Зеленского

Ермак: монолитность партии "Слуга народа" сегодня существует вокруг президента Зеленского

20:11 03.10.2020
ЦИК рекомендует ТИК использовать систему "Электронный кабинет" на выборах 25 октября

ЦИК рекомендует ТИК использовать систему "Электронный кабинет" на выборах 25 октября

22:59 02.10.2020
ЦИК рекомендует теркомиссиям использовать систему "Электронный кабинет" на выборах 25 октября

ЦИК рекомендует теркомиссиям использовать систему "Электронный кабинет" на выборах 25 октября

21:58 02.10.2020
Зеленский: Украина призывает Армению и Азербайджан к деэскалации конфликта в Нагорном Карабахе

Зеленский: Украина призывает Армению и Азербайджан к деэскалации конфликта в Нагорном Карабахе

20:23 02.10.2020
Зеленский пожелал Трампу и его супруге выздоровления от COVID-19

Зеленский пожелал Трампу и его супруге выздоровления от COVID-19

20:21 02.10.2020
Все пострадавшие от наводнения в Черновицкой области получили компенсации – Зеленский

Все пострадавшие от наводнения в Черновицкой области получили компенсации – Зеленский

18:39 02.10.2020
Зеленский: Украина не будет оказывать военную помощь какой-либо стране и призывает к деэскалации между Азербайджаном и Арменией

Зеленский: Украина не будет оказывать военную помощь какой-либо стране и призывает к деэскалации между Азербайджаном и Арменией

15:04 02.10.2020
Список партии Саакашвили на выборах в Грузии возглавит Кикабидзе

Список партии Саакашвили на выборах в Грузии возглавит Кикабидзе

22:02 01.10.2020
Ожидаем от СНБО решения в вопросах экологической безопасности, в частности обеспечения граждан питьевой водой – Зеленский

Ожидаем от СНБО решения в вопросах экологической безопасности, в частности обеспечения граждан питьевой водой – Зеленский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский подписал указ о мерах по привлечению ИТ-специалистов из Беларуси

Украина планирует присоединиться к санкциям ЕС против Беларуси - Кулеба

Совместное соглашение лидеров Украины и ЕС по итогам саммита 6 октября зафиксирует прогресс по приоритетным вопросам взаимоотношений – замглавы ОП

Зеленский: Украина не будет оказывать военную помощь какой-либо стране и призывает к деэскалации между Азербайджаном и Арменией

Саммит Украина-ЕС 6 октября станет первым двусторонним саммитом, который пройдет в Брюсселе с начала пандемии COVID-19

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин Украины вновь "заморозил" предусмотренное законом повышение зарплат педагогам - нардеп Геращенко

Штаб Тихановской анонсировал ее встречи с руководством Германии на следующей неделе

Россия, США, Франция должны продолжить работу по Карабаху, но при сохранении нейтралитета - президент Азербайджана

"Евросолидарность" призвала украинскую власть к проведению честных и прозрачных выборов

Полтавский суд отменил решение ТИК об отказе в регистрации кандидатов "Евросолидарности" в Кременчугский горсовет

Макрон призвал лидеров Армении и Азербайджана возобновить переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ

Украина планирует присоединиться к санкциям ЕС против Беларуси - Кулеба

Совместное соглашение лидеров Украины и ЕС по итогам саммита 6 октября зафиксирует прогресс по приоритетным вопросам взаимоотношений – замглавы ОП

В "Слуге народа" назвали высказывание депутата о конфликте в Нагорном Карабахе ее личным мнением

Саммит Украина-ЕС 6 октября станет первым двусторонним саммитом, который пройдет в Брюсселе с начала пандемии COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА