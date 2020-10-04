Одесская ТИК по решению ЦИК отказала в регистрации "двойников" Зеленского, Филимонова и Саакашвили

Центральная избирательная комиссия отменила постановления Одесской городской территориальной избирательной комиссии о регистрации кандидатами на пост мэра Одессы тезок Владимира Зеленского, Олега Филимонова и Михеила Саакашвили.

Как сообщила пресс-служба ЦИК, соответствующая жалоба поступила от Одесской областной организации партии "Слуга народа". Политсила требовала признать бездействие Одесской ТИК и "ненадлежащую проверку документов" четырех кандидатов с фамилией Филимонов, двух Зеленских и одного Саакашвили, а также настаивала на отмене соответствующих постановлений.

"По результатам обработки материалов жалобы Комиссия, в частности, установила отсутствие в документах для регистрации указанных кандидатов документов о внесении денежного залога указанными местными организациями политических партий, выдвинувших кандидатов на пост городского головы. Кроме того, исследованные Комиссией обстоятельства в своей совокупности могут свидетельствовать о сознательном введении избирателей в заблуждение, а следовательно, препятствовании свободному формированию их воли, что является посягательством на гарантированные Конституцией Украины права граждан", - говорится в сообщении Центризбиркома.

В частности, пояснили в ЦИК, предоставление отдельных документов организациями партий для регистрации кандидатами на должность городского головы Одессы может свидетельствовать о намерении введения избирателей в заблуждение, препятствовании свободному осуществлению гражданами своего избирательного права и препятствовании деятельности другого субъекта избирательного процесса.

Таким образом, Центризбирком отменил ряд постановлений Одесской городской ТИК о регистрации кандидатов на пост мэра Одессы и обязал эту комиссию до 21:00 3 октября повторно рассмотреть соответствующие документы, предоставленные для регистрации кандидатов на пост одесского городского головы этими местными организациями партий.

ЦИК также обратилась в Национальную полицию Украины для проверки обстоятельств, изложенных в своем постановлении, и соответствующих мер реагирования при наличии оснований.

Одесская городская ТИК 3 октября опубликовала постановления об отказе в регистрации кандидатами на пост мэра Одессы: Зеленского Василия Сергеевича ("Цыганская партия Украины"), Зеленского Александра Васильевича (партия "Молодь до влади"), Саакашвили Михеила Владимировича ("Блок Михеила Саакашвили").

Также отказ в регистрации получили четыре человека с фамилией Филимонов: Филимонов Олег Викторович (партия "Стабильность и справедливость"), Филимонов Олег Викторович (партия "Зеленые"), Филимонов Вадим Викторович (партия "Наша Земля") и Филимонов Олег Анатольевич ("Студенческая партия Украины").

Как сообщалось, 30 сентября Одесская городская ТИК обнародовала постановления о реги