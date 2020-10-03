Политика

10:28 03.10.2020

Россия, США, Франция должны продолжить работу по Карабаху, но при сохранении нейтралитета - президент Азербайджана

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Россия, США, Франция должны продолжить работу по Карабаху, но при сохранении нейтралитета - президент Азербайджана

Россия, США, Франция должны продолжить совместную работу по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, при условии сохранения ими нейтралитета, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Я думаю, что эти три страны (Россия, США, Франция) должны продолжить совместную работу по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, при условии сохранения ими нейтралитета. Это возможно. Но нас беспокоят звучащие в последние дни различные заявления, свидетельствующие об изменении позиции нейтралитета", - сказал Алиев в интервью Al Jazeera TV.

По его словам, каждая страна может иметь свою позицию, это нормально. "Однако, если вы (сопредседатели) являетесь посредниками по такому чувствительному вопросу, то должны выступать с позиции нейтралитета. Но если, вы выступаете с национальной позиции, то вы должны выйти из числа сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Если вы посредник, то должны быть нейтральными. В противном случае такое посредничество с нашей стороны не будет принято", - отметил он.

Алиев подчеркнул, что между тремя сопредседателями имеется координация на достаточно высоком уровне. "Конечно, у России имеется особая позиция, так как она сосед Азербайджана в регионе, правда у нее нет общей границы с Арменией. Но, несмотря на это, у нее есть хорошие и исторические отношения с Арменией. Поэтому ее роль, как посредника урегулирования конфликта, очень высокая", - сказал президент Азербайджана.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Со своей стороны премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

Ожесточенные бои в зоне карабахского конфликта продолжаются. С обеих сторон есть потери в живой силе и технике.

Президент Азербайджана заявил, что условием перемирия является вывод Вооруженных сил Армении из Нагорного Карабаха.

Теги: #алиев #рф #франция #армения #сша #азербайджан
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