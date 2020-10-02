"Евросолидарность" призвала украинскую власть к проведению честных и прозрачных выборов

"Европейская солидарность" призвала украинскую власть к проведению честных и прозрачных выборов в местные органы власти, сообщила пресс-служба политсилы.

"Мы требуем у власти прозрачных, честных выборов. Не можете нас победить в честной борьбе и поэтому творите то, что сейчас происходит. Мы призываем вас прекратить это делать и дать возможность кременчужанам сделать свой выбор", - отметил Андрей Карпов "Полтава", который баллотируется на пост городского головы.

Также в пресс-службе политсилы отмечают, что на их представителей якобы оказывается давление по всей стране.

Вместе с тем, сама партия и ее поддержка в настоящее время растет.

Также в "Евросолидарности" заявляют, что якобы в результате падения рейтингов действующей власти готовятся фальсификации.

"Европейская Солидарность" неоднократно заявляла, что у Зеленского из-за падения рейтингов партии "Слуга народа" готовят масштабные фальсификации и нарушения избирательного процесса. В частности, снимают с регистрации наиболее рейтинговых оппозиционных к власти кандидатов", - заявили в политсиле.

Местные выборы в Украине в 2020 году состоятся в воскресенье 25 октября. На них граждане будут избирать депутатов сельских, поселковых и городских советов и сельских, поселковых и городских голов.