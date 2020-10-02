Полтавский суд отменил решение ТИК об отказе в регистрации кандидатов "Евросолидарности" в Кременчугский горсовет

Окружной административный суд Полтавы отменил решение территориальной избирательной комиссии (ТИК) об отказе в регистрации списка кандидатов "Европейской Солидарности" в Кременчугский горсовет и обязал повторно рассмотреть документы, сообщила пресс-служба политсилы.

"Власть применяет весь арсенал, она устраивает провокации. Мы сегодня целый день провели под Полтавским административным судом. Эта позорная постановление отменено, и мы двигаемся вперед к победе", - цитирует пресс-служба кандидата на должность мэра Кременчуга Сергея Яроша.

Как отмечается, днем в пятницу в Полтаве сотни людей вышли на акцию протеста против нарушений избирательного законодательства и давления на оппозицию. Участники акции призвали суд восстановить справедливость и законность, не допустить политических манипуляций с регистрацией кандидатов.

В пресс-службе подчеркнули, что в Кременчуге ТИК не зарегистрировала избирательный список кандидатов от партии "Европейская Солидарность" в горсовет.

"Очевидно, происходит это под давлением мафии, которая правит Кременчугом на протяжении уже многих лет. Потому что большинство политических сил здесь находятся под таким, как говорится, "фиолетовой" властью. Абсолютно коррумпированной, против которой ведется множество расследований. Которая фактически оккупировала этот большой украинский город и не дает ему развиваться! - отметил народный депутат из "Евросолидарности" Николай Княжицкий.