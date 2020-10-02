Политика

21:43 02.10.2020

Макрон призвал лидеров Армении и Азербайджана возобновить переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ

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Макрон призвал лидеров Армении и Азербайджана возобновить переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ

Президент Франции Эмманюэль Макрон на фоне конфликта в Нагорном Карабахе провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

Макрон, в частности, призвал к возобновлению диалога под эгидой Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США).

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Армения заявила о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

Теги: #переговоры #франция #армения #азербайджан
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