Макрон призвал лидеров Армении и Азербайджана возобновить переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ

Президент Франции Эмманюэль Макрон на фоне конфликта в Нагорном Карабахе провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

Макрон, в частности, призвал к возобновлению диалога под эгидой Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США).

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Армения заявила о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.