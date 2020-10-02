Зеленский: Украина не будет оказывать военную помощь какой-либо стране и призывает к деэскалации между Азербайджаном и Арменией

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Украина не будет оказывать военную помощь какой-либо стране, и призывает Азербайджан и Армению к деэскалации ситуации в Нагорном Карабахе.

"Речь не идет о том, что Украина будет оказывать военную помощь любой стране", - сказал он на брифинге в пятницу в Черновицкой области.

Отвечая на вопрос о высказываниях народного депутата от "Слуги народа" Людмилы Марченко, Зеленский подчеркнул, что это полномочия "не какого-либо народного депутата, а полномочия главы государства, Верховного Главнокомандующего, и поэтому такой вопрос не может даже подниматься".

"Мы призываем, и тут у нас понятная, взвешенная и правильная позиция, как государства, к диалогу между Азербайджаном и Арменией, и призываем к деэскалации этого конфликта", - указал он.

Президент также призвал не путать личные высказывания того или иного депутата, неважно, от какой партии. "Они у нас все в Раде говорят такое, что нельзя, мне кажется, чтобы попадало в СМИ. Но это личное высказывание, а мы живем в свободном государстве", - отметил он.