В "Слуге народа" назвали высказывание депутата о конфликте в Нагорном Карабахе ее личным мнением

Личные мнения депутатов не являются официальной позицией фракции, заявили в партии "Слуга народа", комментируя заявление народного депутата Людмилы Марченко о готовности Украины предоставить военную помощь Азербайджану в военном конфликте в Нагорном Карабахе.

"Сообщаем, что личное мнение депутатов не является официальной позицией фракции. Тем более, официальной позицией государства. Народные избранники могут выражать свои мысли и предложения по любым вопросам. Однако решение об оказании помощи другим государствам может принимать только правительство и президент Украины", - говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой партии на телеграмм-канале в пятницу.

В партии призвали представителей власти быть взвешенными в своих заявлениях и не провоцировать противостояние и вражду, а также не противоречить официальной позиции Украины.

"В нашей стране проживают многочисленные армянская и азербайджанская диаспоры. Украина на своей территории должна обеспечить мир и межнациональное согласие для всех этнических общин. Мы искренне сочувствуем родным и близким погибших и раненых в результате боевых действий. И желаем мира Южному Кавказу", - подчеркнули в "Слуге народа".

"Призываем представителей армянской и азербайджанской общин не поддаваться на провокации и соблюдать действующее в Украине законодательства", - добавили в партии.

Речь идет о высказываниях народного депутата фракции "Слуга народа" Людмилы Марченко, которая в эфире телеканала "Украина 24" в четверг заявила о готовности предоставления Украиной военной помощи Азербайджану в случае, если возникнет такая необходимость.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опроверг это высказывание, заявив, что Украина не будет оказывать военную помощь в азербайджано-армянском конфликте ни одной из сторон.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил: "В условиях активного вооруженного противостояния, многочисленных жертв и разрушений, в который раз призываю всех к взвешенным заявлениям и комментариям, которые бы не возбуждали эмоции, не провоцировали противостояние и вражду, а отвечали официальной позиции Украинского государства. Если коротко: то контролируйте свои эмоции и не играйте с эмоциями других людей".

Согласно информации на сайте украинского парламента, Марченко является главой подкомитета по вопросам законодательства о статусе народного депутата Украины комитета Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады. Она также является заместителем сопредседателя группы по межпарламентским связям с Азербайджаном.

На момент избрания в украинский парламент Марченко была ведущим специалистом департамента обучения и развития персонала ООО "Эпицентр К", членом политической партии "Слуга народа".