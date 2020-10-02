Политика

15:49 02.10.2020

Саммит Украина-ЕС 6 октября станет первым двусторонним саммитом, который пройдет в Брюсселе с начала пандемии COVID-19

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Саммит Украина-ЕС 6 октября станет первым двусторонним саммитом, который пройдет в Брюсселе с начала пандемии COVID-19

22-й саммит Украина-ЕС станет первым двусторонним саммитом Евросоюза с третьей страной, который будет физически проведен в Брюсселе с момента начала пандемии COVID-19.

Как сообщает в пятницу Европейский Совет, сторона ЕС будет представлена президентами Европейского Совета Шарлем Мишелем и Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Украину будет представлять президент Владимир Зеленский. В мероприятии также примет участие Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политике безопасности Жозеп Боррель.

В ходе заседания лидеры рассмотрят двусторонние отношения, в том числе, социально-экономические последствия пандемии COVID-19 и поддержка Украины со стороны ЕС, следующие шаги по реализации Соглашения об ассоциации, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, состояние реформ в Украине.

Кроме того, стороны обсудят конфликт на востоке Украины, последние события в Беларуси и другие региональные и внешнеполитические вопросы.

Ожидается, что в 15.30 по Брюсселю (16.30 по Киеву) вторника лидеры ЕС будут встречать украинского президента, а на 17.50 по Брюсселю (18.50 по Киеву) запланирована пресс-конференция, которая пройдет в виртуальном режиме.

Теги: #ес #украина #саммит
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