Политика

14:08 02.10.2020

Новый закон о столице не успеют принять до местных выборов - Верещук

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Новый закон о столице не успеют принять до местных выборов - Верещук

Верховная Рада не успеет принять проект закона №2143-3 "О Киеве - столице Украины" до начала местных выборов, заявила народный депутат фракции "Слуга народа" и кандидат в мэры Киева Ирина Верещук.

"Скажу откровенно: ведь на самом деле мы уже не успеем до выборов принять этот законопроект в силу карантина, в силу того, что парламент ушел на вынужденные меры в связи с распространяем COVID-19", - сказала она на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

"Мы не можем сейчас рассмотреть его в зале, хотя были очень настроены на то, чтобы во втором чтении и в целом принять законопроект, который действительно бы урегулировал отношения центральной и местной власти в Киеве, создавал районные советы, давал реальные рычаги влияния на местах районным руководителям… и не только назначенным лицам, а и избранным, которые бы могли взять на себя ответственность и действительно осуществлять местное самоуправление", - добавила она.

С подобным выводом согласны и в Совете Европы. В своем выводе о законопроекте №2143-3, который и презентовали депутаты в ходе мероприятия, институция указывает: "Очень вероятно, что законопроект не будет принят до следующих местных выборов".

Теги: #киев #верещук
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