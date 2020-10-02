Проблему "клонов" на выборах нужно решить законодательно – Верещук

Проблема участия в выборах кандидатов, которые перед этим меняют имена и фамилии на такие же, как у других участников, т.н. "клонов", должна быть решена на законодательном уровне, заявляет народный депутат фракции "Слуга народа", кандидат на должность киевского городского головы Ирина Верещук.

По ее словам, соответствующий законопроект есть в Верховной Раде, но он до сих пор не принят. "Было несколько попыток законодательно исключить появление клонов. Если кандидат в течение полугода до регистрации менял фамилию, имя, отчество, это нужно указывать в избирательном бюллетене", - сказала Верещук в эфире телеканала ZIK.

Политик отметила, что пока закон не принят, но парламент работает над тем, чтобы не допустить возможность таких махинаций на следующих выборах. "Соответствующие изменения в Избирательный кодекс разрабатываются всеми без исключения фракциями, и, я надеюсь, будут внесены как можно скорее", - подчеркнула народный депутат.

Также, по ее словам, пока такие вопросы должны изучать правоохранительные органы. "Сейчас очень много примеров использования грязных технологий, в частности - регистрации клонов, по всей Украине. И это вопрос к правоохранительным органам, как они научились за эти годы противодействовать таким неправомерным действиям", - добавила Верещук.