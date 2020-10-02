В "Слуге народа" обвинили Кличко в том, что он не руководит Киевом

В партии "Слуга народа" обвиняют действующего мэра Киева Виталия Кличко в том, что он не руководит городом.

"Самая главная проблема, что господин Кличко на самом деле городом не управляет. Это лишь имитация бурной деятельности, которая происходит перед выборами", - заявила народный депутат фракции "Слуга народа", кандидат на должность киевского городского головы Ирина Верещук в эфире телеканала ZIK.

По ее мнению, если бы действующий мэр действительно занимался городским хозяйством, то Бортническая станция аэрации уже была бы реконструирована, а также построен мусороперерабатывающий завод.

"Кто руководит сегодня в Киеве? Точно не господин Кличко. Его возможности, его авторитет в мире, его знакомства с лидерами ведущих стран должны привести в Киев миллиарды инвестиций. Но почему-то этого не происходит. Выдающийся спортсмен оказался слабым в управлении городом и не смог стать лидером общины", - отметила политик.

Также Верещук подчеркнула, что если убрать из киевской власти коррупцию, которая по подсчетам экспертов, иногда достигает 30%, можно реализовать много необходимых проектов, которые решили неотложные транспортные и инфраструктурные проблемы столицы, сделав жизнь киевлян качественной и комфортной.