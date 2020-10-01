Политика

19:29 01.10.2020

В Беларуси отстранили от участия в чемпионате команду, отказавшуюся выходить на матч из-за ареста баскетболистки Левченко

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В Беларуси отстранили от участия в чемпионате команду, отказавшуюся выходить на матч из-за ареста баскетболистки Левченко

Белорусская федерация гандбола отстранила команду "Витязь-Леон" от участия в чемпионате и Кубке Республики Беларусь по гандболу.

"1 октября в офисе БФГ состоялось совместное заседание спортивно-технической и главной судейской комиссий по вопросу неявки по неуважительной причине команды "Витязь-Леон" на матч XXIX чемпионата Республики Беларусь среди мужских команд дивизиона 1 против команды "Машека" (Могилев)", - говорится в сообщении на сайте федерации.

В итоге было принято решение "отстранить команду "Витязь-Леон" от дальнейшего участия в XXIX чемпионате и Кубке Республики Беларусь по гандболу". Кроме того, были аннулированы все результаты ранее сыгранных командой матчей.

30 сентября команда "Витязь-Леон" отказалась выходить на матч против команды "Машека" в знак протеста против задержания правоохранительными органами баскетболистки Елены Левченко. Команде было засчитано техническое поражение.

Во время одной из акций протеста оппозиции Левченко была замечена в группе людей с плакатом "Спортсмены с народом". Позже спортсменка была задержана в рамках административного процесса. Суд Ленинского района Минска назначил ей наказание в виде 15 суток административного ареста.

Левченко - лидер женской сборной Беларуси по баскетболу, центровая китайского клуба "Сычуань Уэльс". Ранее выступала в женской национальной баскетбольной ассоциации. Финалистка женской НБА 2010-го года, лучшая центровая чемпионата мира 2010 года, участница Матча всех звезд Евролиги-2012.

Левченко выступала в составе сборной Беларуси на Олимпийских играх 2008 и 2016 годов, чемпионатах мира и Европы. В составе разных клубов она становилась чемпионкой Литвы (2007), России (2009, 2012), Польши (2011), а также обладателем Кубка России (2009, 2012) и бронзовым призером Евролиги (2008, 2009, 2012).

В Беларуси уже почти два месяца продолжаются многотысячные акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала оглашенные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.

Теги: #отстранение #протест #гандбол #беларусь
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