Марина Порошенко продолжит избирательную кампанию в Киевский горсовет во главе команды "Евросолидарности"

Жена пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко Марина продолжит избирательную кампанию на выборах в Киевский городской совет во главе команды "Европейской солидарности".

"Хочу сообщить, что сегодня я получила результаты повторного теста (на Covid-19 - ИФ) и они снова оказались отрицательными. Поэтому я продолжаю избирательную кампанию во главе команды "Европейской Солидарности" в Киевский городской совет", - заявила она, сообщает прсс-служба партии.

"Понимая всю сложность ситуации с коронавирусом в стране, мы больше сосредоточим нашу кампанию как раз на решении проблем медицины, образования и экономики, которые значительно обострились именно сейчас. Только объединив все силы, знания и умения, поддерживая друг друга, мы сможем противостоять лавине эпидемии, над которой потеряла контроль власть", - подчеркнула Порошенко.

Как сообщалось, 29 сентября Петр Порошенко заявил, что заболел Covid-19 и вынужден сделать перерыв в поездках по регионам в период избирательной кампании.