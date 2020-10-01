Треть украинцев готова поддержать на местных выборах действующего главу своего населенного пункта – опрос "Рейтинга"

Среди украинцев количество сторонников действующего главы населенного пункта и другого кандидата в преддверии местных выборов равно, о чем свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Согласно данным, обнародованным в четверг, треть опрошенных готовы поддержать на выборах действующего главу населенного пункта, столько же - за другого кандидата, еще 35% - не определились в этом вопросе.

58% выбирают действующего главу города/села, поскольку считают его сильным главой населенного пункта, 16% выбирают его из-за того, что считают хорошим человеком, 20% - из-за того, что другие кандидаты хуже.

Более 90% знают, кто является их городским/сельским главой. 60% лично встречали главу своего населенного пункта (прежде всего речь идет о жителях сел).

Знают народного депутата своего округа 47% респондентов, не знают - 50%. Только треть когда-то встречали его лично. Народного депутата от округа чаще знают жители сел, чем горожане. Жители сельских территорий также чаще встречали его лично.

Треть опрошенных надеются на позитивные изменения в их городах и селах в результате местных выборов 25 октября. Половина считают, что ничего не изменится, только 7% ожидают ухудшения.

56% респондентов отметили, что обязательно примут участие в местных выборах. Колеблются (50/50) - 20% респондентов, возможно примут участие - еще 8% респондентов. О маловероятности участия в выборах сказали 15% респондентов.

По результатам агрегированного рейтинга партий на местных выборах условный 5% барьер преодолевают пять партий: "Слуга народа" - 15,5% тех, кто определился и намерен прийти на выборы, "Европейская солидарность" - 11,4%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, "Батькивщина" - 8,3% и "За Майбутнє" - 6,2%.

Радикальную партию Олега Ляшко поддерживают 4,9%. За партии "Наш край" и УДАР Виталия Кличко готовы отдать свои голоса по 3,1%, ВО "Свобода" - 3,0%, партию Шария - 2,5%, партию "Сила и честь" - 2,0%, партии "Пропозиція" и "Голос" - по 1,8%, партию "Перемога Пальчевского" - 1,7%. Суммарный рейтинг других партий, участвующих в местных выборах и включенных в список для исследования, - 23,4%.

Большинство опрошенных (60-70%) считают, что для партий на местном уровне более важно иметь сильного местного лидера, чем известного национального, опытных политиков, чем "новые лица", хорошую команду, чем сильного лидера.

59% считают, что для партии на местном уровне важнее социально-экономические инициативы, чем идеологическая позиция (14%).

34% считают, что для местной партии важнее, чтобы она поддерживала курс президента Владимира Зеленского, зато 26% - быть в оппозиции к действующему президенту. В то же время, почти для 40% фактор поддержки власти не важен в выборе.

45% считают, что для кандидата на городского / сельского голову важнее решать текущие проблемы. В то же время, почти столько же (43%) убеждены, что ему важнее предлагать стратегию развития населенного пункта. Интересно, что для старших респондентов важнее стратегия, тогда как для молодежи - текущие вопросы.

Опрос проводился 25-28 сентября. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 5000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера), на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.