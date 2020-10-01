Украина заинтересована в дальнейшей координации с Китаем в борьбе с пандемией COVID-19, особенно важным становится вопрос обеспечения украинцев вакциной – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает заинтересованность в дальнейшей координации с Китаем в борьбе с пандемией COVID-19, и особенно важным становится вопрос обеспечения украинцев вакциной.

"Украина заинтересована в дальнейшей координации с Китаем усилий в борьбе с последствиями пандемии коронавируса. Особую важность приобретает вопрос обеспечения наших граждан качественной вакциной", - сказал он в интервью китайскому информационному агентству "Синьхуа".

Зеленский отметил, что страны эффективно взаимодействовали для борьбы с этим общим вызовом, поблагодарил правительство Китая за предоставленную Украине гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом, содействие в авиаперевозках медицинских грузов, а также в возвращении украинских граждан из Китая в Украину.

"Тысячи тест-систем, масок, защитных очков, перчаток и других средств индивидуальной защиты были направлены в украинские больницы в начале пандемии в Украине весной. Это спасло не одного украинца. Особенно благодарны китайским компаниям, общественным объединениям, народным правительствам провинций и обычным гражданам за предоставленную Украине крайне необходимую и своевременную помощь. Это проявление дружеской поддержки является особенно важным и ценным для нас в эти сложные времена", - подчеркнул он.