Политика

11:55 01.10.2020

Украина заинтересована в дальнейшей координации с Китаем в борьбе с пандемией COVID-19, особенно важным становится вопрос обеспечения украинцев вакциной – Зеленский

1 мин читать
Украина заинтересована в дальнейшей координации с Китаем в борьбе с пандемией COVID-19, особенно важным становится вопрос обеспечения украинцев вакциной – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает заинтересованность в дальнейшей координации с Китаем в борьбе с пандемией COVID-19, и особенно важным становится вопрос обеспечения украинцев вакциной.

"Украина заинтересована в дальнейшей координации с Китаем усилий в борьбе с последствиями пандемии коронавируса. Особую важность приобретает вопрос обеспечения наших граждан качественной вакциной", - сказал он в интервью китайскому информационному агентству "Синьхуа".

Зеленский отметил, что страны эффективно взаимодействовали для борьбы с этим общим вызовом, поблагодарил правительство Китая за предоставленную Украине гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом, содействие в авиаперевозках медицинских грузов, а также в возвращении украинских граждан из Китая в Украину.

"Тысячи тест-систем, масок, защитных очков, перчаток и других средств индивидуальной защиты были направлены в украинские больницы в начале пандемии в Украине весной. Это спасло не одного украинца. Особенно благодарны китайским компаниям, общественным объединениям, народным правительствам провинций и обычным гражданам за предоставленную Украине крайне необходимую и своевременную помощь. Это проявление дружеской поддержки является особенно важным и ценным для нас в эти сложные времена", - подчеркнул он.

Теги: #коронавирус #зеленский #китай
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:34 01.10.2020
Зеленский считает, что Украина может экспортировать в Китай больше продукции, и будет что предложить КНР

Зеленский считает, что Украина может экспортировать в Китай больше продукции, и будет что предложить КНР

11:33 01.10.2020
С 1 октября украинцы могут въехать в Болгарию только с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19

С 1 октября украинцы могут въехать в Болгарию только с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19

11:14 01.10.2020
Зеленский выступает за восстановление полноценного политического диалога между Украиной и Китаем, и ожидает обмена визитами с Си Цзиньпином

Зеленский выступает за восстановление полноценного политического диалога между Украиной и Китаем, и ожидает обмена визитами с Си Цзиньпином

11:13 01.10.2020
В Киевской области 26 школ закрыты на карантин полностью, еще 94 – частично – ОГА

В Киевской области 26 школ закрыты на карантин полностью, еще 94 – частично – ОГА

11:12 01.10.2020
В Киеве за сутки выявили 377 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 10 человек, 231 житель выздоровел - Кличко

В Киеве за сутки выявили 377 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 10 человек, 231 житель выздоровел - Кличко

11:02 01.10.2020
Более 90 новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в ВСУ за сутки

Более 90 новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в ВСУ за сутки

11:01 01.10.2020
Треть украинцев возлагает на Зеленского ответственность за социально-экономическую ситуацию в стране

Треть украинцев возлагает на Зеленского ответственность за социально-экономическую ситуацию в стране

10:12 01.10.2020
Мэр Чернигова заболел COVID-19

Мэр Чернигова заболел COVID-19

10:10 01.10.2020
Мэр Чернигова заболел COVID-19

Мэр Чернигова заболел COVID-19

09:45 01.10.2020
Препарат от малярии не помогает при лечении COVID-19, как полагал Трамп - исследование

Препарат от малярии не помогает при лечении COVID-19, как полагал Трамп - исследование

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Уманский горизбирком после решения ЦИК зарегистрировал действующего мэра кандидатом на этот пост

Зеленский выступает за восстановление полноценного политического диалога между Украиной и Китаем, и ожидает обмена визитами с Си Цзиньпином

Ермак: некоторые члены команды президента допускают ошибки и могут вступать в конфликт с позицией государства, что требует выводов, и это нормальный рабочий процесс

За кресло мэра Одессы поборются два Зеленских, пять Филимоновых и Дарт Вейдер

Зеленский подписал указ о создании Совета социального развития регионов

ПОСЛЕДНЕЕ

Треть украинцев готова поддержать на местных выборах действующего главу своего населенного пункта – опрос "Рейтинга"

Уманский горизбирком после решения ЦИК зарегистрировал действующего мэра кандидатом на этот пост

Вступление в ЕС и НАТО поддерживают 57,6% и 52,5% украинцев - Социс

Более половины украинцев считает Россию агрессором, угрожающим существованию страны - опрос

В Раду проходят 4 партии: "Слуга народа", "Евросолидарность", ОПЗЖ и "Батькивщина" - соцопрос "Социс"

У Зеленского президентский рейтинг 30,1%, у Порошенко – 18,9% - соцопрос "Социс"

Треть украинцев возлагают на Зеленского ответственность за социально-экономическую ситуацию в стране

В ЕС раскритиковали правовые системы в Венгрии и Польше - доклад

Трамп призвал голосовать на избирательных участках, а не по почте из-за уже имеющихся проблем

Ермак: некоторые члены команды президента допускают ошибки и могут вступать в конфликт с позицией государства, что требует выводов, и это нормальный рабочий процесс

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА