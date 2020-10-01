Уманский горизбирком после решения ЦИК зарегистрировал действующего мэра кандидатом на этот пост

Уманская городская территориальная избирательная комиссия (ТИК) зарегистрировала действующего мэра Александра Цебрия кандидатом на должность городского головы.

"Такое решение было принято (теризбиркомом - ИФ). Весь состав ТИК единогласно проголосовал за то, чтобы включить меня в (избирательную - ИФ) гонку на пост городского головы Умани", - сказал Цебрий в видеообращении, размещенном на странице в Facebook.

При этом он обратил внимание, что документы, которые он ранее подавал в ТИК, остались без изменений.

Цебрий призвал жителей Умани прийти на выборы и "сделать правильный выбор".

Как сообщалось, 26 сентября действующий городской голова Умани Цебрий заявил, что городская территориальная избирательная комиссия отказалась регистрировать его как кандидата на пост мэра. В то же время, ТИК зарегистрировала кандидатами на пост мэра Умани двух тезок нынешнего городского головы. Причем имена и фамилии они сменили в июне и июле этого года.

29 сентября Центральная избирательная комиссия рассмотрела жалобу Черкасской областной организации политической партии "Пропозиция" с просьбой отменить постановление Уманского горизбиркома об отказе в регистрации кандидата Цебрия.

По итогам рассмотрения жалобы было установлено, что нарушения, на основании которых теризбирком отказал Цебрию в регистрации, фактически являются неточностями в поданных документах, не являются препятствием для понимания содержания изложенных в них данных, а потому могут быть устранены в порядке, определенном Избирательным кодексом Украины.

Таким образом, Уманскую ТИК обязали до 21:00 30 сентября повторно рассмотреть документы, поданные для регистрации кандидата Александра Цебрия, в соответствии с требованиями Избирательного кодекса Украины и с учетом постановления ЦИК, и безотлагательно проинформировать ЦИК о принятом решении.