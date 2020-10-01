Политика

11:08 01.10.2020

Более половины украинцев считает Россию агрессором, угрожающим существованию страны - опрос

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Более половины украинцев считает Россию агрессором, угрожающим существованию страны - опрос

 Более половины (54,6%) опрошенных украинцев считает, что Россию "агрессором, который угрожает существованию Украины как государства, от которого необходимо защищаться и не поддерживать никаких отношений", свидетельствуют данные проведенного центром "Социс" в сентябре исследования.

На вопрос "если говорить о Вашем отношении к России, то с каким из утверждений в настоящее время Вы больше согласны?", четверть (26,1%) поддержала вариант: "Россия - обычное соседнее государство, с которым необходимо поддерживать добрососедские отношения как и со всеми другими странами", а 8,1% респондентов согласны с трактовкой: "Россия - дружеская и братская для нас страна, с которой необходимо развивать теплые и дружеские отношения".

К "другому" варианту склонны лишь 1,7% опрошенных, а 9,6% - отказались ответить на вопрос социологов.

Телефонный опрос проводился 18 - 28 сентября 2020г. по всей территории Украины, (во всех областях и в т.ч. Киеве), кроме АР Крым и временно неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей.

Всего было опрошено 2 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность исследования (доверительный интервал) составляет +/- 2,2%.

Теги: #социс #опрос #агрессия_рф
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