В Раду проходят 4 партии: "Слуга народа", "Евросолидарность", ОПЗЖ и "Батькивщина" - соцопрос "Социс"

Лишь четыре партии преодолели бы 5-процентный проходной барьер на выборах в Верховную Раду, если бы голосование состоялось в конце сентября – начале октября, свидетельствуют результаты социологического исследования центра Социс.

Так, отвечая на вопрос "За какую партию Вы бы проголосовали, если бы выборы в Верховную Раду проводились в следующее воскресенье?", 17,2% опрошенных сказали, что проголосовали бы за партию "Слуга народа", 13,6% - за "Европейскую солидарность", 10,6% - за "Оппозиционную платформу – За жизнь", а 6,2% - за "Батькивщину".

Партия "Сила и честь" получила бы 3,4% голосов; ВО "Свобода" – 2,7%; "За майбутне" – 2,6%; "Голос" – 2,5%; "Партия Шария" – 2,4%; Радикальная партия Олега Ляшко – 1,9%. Остальные политсилы имеют поддержку 1,5 и менее процентов голосов.

При этом заявили, что не принимали бы участия в голосовании 12,1% респондентов, а еще 14,2% опрошенных либо отказались отвечать на вопрос, либо затруднились с ответом.

Социологи добавляют, что при имитации выборов в Верховную Раду (среди тех, кто определился и пойдет на выборы), были получены следующие результаты: "Слуга народа" получила бы 23,3% голосов; "Евросолидарность" – 18,4%; "ОПЗЖ" – 8,3%.

"Сила и честь" получила бы 4,5% голосов избирателей; "Свобода" – 3,6%; "За майбутне" – 3,5%; "Голос" и "Партия Шария" – по 3,3%; Радикальная партия – 2,6%.

Исследование проводилось 18-28 сентября 2020г; Метод сбора первичной социологической информации - телефонный опрос (САТІ) с использованием планшетов; Опрос проводился по всей территории Украины (во всех областях и в т.ч. Киеве), кроме АР Крым и неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей. Всего было опрошено 2000 респондентов в возрасте старше 18 лет; Статистическая погрешность исследования (доверительный интервал) составляет +/-2,2%.