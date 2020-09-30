Политика

20:26 30.09.2020

В ЕС раскритиковали правовые системы в Венгрии и Польше - доклад

2 мин читать
В ЕС раскритиковали правовые системы в Венгрии и Польше - доклад

Евросоюз в докладе о верховенстве права подверг критике Венгрию и Польшу за то, что эти государства отвергают ряд принципов либеральной демократии.

По сообщению европейских СМИ, в докладе, подготовленном Еврокомиссией, выражается "серьезное беспокойство" о судебной независимости как в Венгрии, так и в Польше.

В случае с Венгрией авторы документа выражают обеспокоенность по поводу коррупции, затрагивающей, в частности, сферу политики и национальные венгерские предприятия.

По данным доклада, недавние польские правовые реформы, которые являются главным камнем преткновения между Варшавой и Брюсселем, "повысили влияние исполнительной и законодательной властей на судебную систему и, вследствие этого, ослабили независимость судебной системы".

Министр юстиции Венгрии Юдит Варга назвала этот доклад ЕС "абсурдным и обманчивым".

"Доклад Еврокомиссии о верховенстве права абсурден и обманчив. Он не может служить основанием для какого-либо дальнейшего обсуждения по теме верховенства закона в Европейском союзе", - говорится в заявлении Варги, опубликованном в Facebook.

Накануне официальный представитель ЕК Дана Спинант сообщила, что доклад станет инструментом, который пригодится как государствам-членам ЕС, так и Европейскому парламенту для работы по всем аспектам, связанным с правовым государством.

Как сообщают СМИ, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен с требованием отставки зампреда ЕК Веры Юровой, которая в интервью немецкому журналу "Шпигель" заявила, что Орбан строит в Венгрии "больную демократию". Венгерский премьер увидел в этом оскорбление всех граждан Венгрии и указал на то, что подобные высказывания противоречат непредвзятой роли Еврокомиссии, предусмотренной Лиссабонским договором. По его мнению, зампред ЕК превысила полномочия, определенные ее мандатом.

Однако в Еврокомиссии отклонили просьбу Орбана.

Между Брюсселем и Будапештом существует затяжная напряженность, касающаяся подходов к демократическим нормам правового государства. До сих пор не исчерпан конфликт Еврокомиссии с Польшей относительно уважения европейских демократических принципов.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил, что Будапешт создаст вместе с Варшавой аналитический центр, который поможет обеим странам противодействовать "господствующим либеральным" идеям, исходящим от руководства ЕС.

"Институт будет собирать юридические данные для того, чтобы оспаривать либеральное идеологическое подавление иных взглядов", - приводили западные СМИ слова Сийярто на совместной пресс-конференции с польским коллегой Збигневом Рау.

Венгерский министр иностранных дел отметил, что это учреждение займется изучением "двойных стандартов", которые, по словам Сийярто, применяются Брюсселем в отношении Венгрии и Польши. Он заявил, что поскольку политика Будапешта и Варшавы "ясно продвигает свои национальные интересы и базируется на христианских основах", обе эти страны "часто неприятны международному либеральному мейнстриму".

Теги: #ес #критика #польша #венгрия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:36 30.09.2020
В ЕС ждут уточнений от ОЗХО, чтобы решать вопрос о санкциях в связи с инцидентом с Навальным - источник

В ЕС ждут уточнений от ОЗХО, чтобы решать вопрос о санкциях в связи с инцидентом с Навальным - источник

14:32 30.09.2020
Кабмин Украины утвердил три проекта соглашения с Еврокомиссией на общую сумму финансирования в 60 млн евро

Кабмин Украины утвердил три проекта соглашения с Еврокомиссией на общую сумму финансирования в 60 млн евро

14:32 30.09.2020
Twitter заблокировал аккаунт правительства Венгрии, заявляют в Будапеште

Twitter заблокировал аккаунт правительства Венгрии, заявляют в Будапеште

13:55 30.09.2020
Принятие законопроекта о внутреннем водном транспорте важно для реализации ассоциации Украины с ЕС - посол ЕС в Украине

Принятие законопроекта о внутреннем водном транспорте важно для реализации ассоциации Украины с ЕС - посол ЕС в Украине

15:26 29.09.2020
Премьер Венгрии требует отставки зампреда Еврокомиссии Юровой за критику в свой адрес

Премьер Венгрии требует отставки зампреда Еврокомиссии Юровой за критику в свой адрес

22:40 28.09.2020
Будапешт и Варшава создадут исследовательский центр для борьбы с господствующими идеологическими взглядами ЕС - глава МИД Венгрии

Будапешт и Варшава создадут исследовательский центр для борьбы с господствующими идеологическими взглядами ЕС - глава МИД Венгрии

21:02 28.09.2020
Мишель: вызовы стабильности Евросоюза, в том числе со стороны РФ, требуют стратегической автономии ЕС

Мишель: вызовы стабильности Евросоюза, в том числе со стороны РФ, требуют стратегической автономии ЕС

19:14 28.09.2020
ЕС настаивает на выполнении Лондоном протокола по Ирландии-Северной Ирландии в рамках Brexit

ЕС настаивает на выполнении Лондоном протокола по Ирландии-Северной Ирландии в рамках Brexit

13:22 28.09.2020
Украина намерена договориться с Еврокомиссией о финансировании годовой программы действий по сотрудничеству в сфере ядерной безопасности

Украина намерена договориться с Еврокомиссией о финансировании годовой программы действий по сотрудничеству в сфере ядерной безопасности

12:31 28.09.2020
Постпреды стран ЕС согласовали расширение списка индивидуальных санкций против РФ

Постпреды стран ЕС согласовали расширение списка индивидуальных санкций против РФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ермак: некоторые члены команды президента допускают ошибки и могут вступать в конфликт с позицией государства, что требует выводов, и это нормальный рабочий процесс

За кресло мэра Одессы поборются два Зеленских, пять Филимоновых и Дарт Вейдер

Зеленский подписал указ о создании Совета социального развития регионов

Рада осудила незаконные "местные выборы" в оккупированном Крыму

Зеленский вывел Фокина из состава украинской делегации в ТКГ

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп призвал голосовать на избирательных участках, а не по почте из-за уже имеющихся проблем

Ермак: некоторые члены команды президента допускают ошибки и могут вступать в конфликт с позицией государства, что требует выводов, и это нормальный рабочий процесс

За кресло мэра Одессы поборются два Зеленских, пять Филимоновых и Дарт Вейдер

На пост мэра Одессы зарегистрирован кандидатом 30-летний тезка Саакашвили

Зеленский подписал указ о создании Совета социального развития регионов

ОАСК отказал в удовлетворении иска "Демократической сокиры" по поводу нерегистрации на выборах в Киевсовет

Рада осудила незаконные "местные выборы" в оккупированном Крыму

Зеленский вывел Фокина из состава украинской делегации в ТКГ

Только 16,6% украинцев поддерживают решение властей об укрупнении районов, 21% ничего о нем не знают - соцопрос

Рада поддержала отмену пленарных заседаний в четверг и пятницу из-за роста заболеваемости COVID-19 среди депутатов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА