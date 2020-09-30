Политика

19:27 30.09.2020

Трамп призвал голосовать на избирательных участках, а не по почте из-за уже имеющихся проблем

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Трамп призвал голосовать на избирательных участках, а не по почте из-за уже имеющихся проблем

Президент США Дональд Трамп в среду заявил о создавшемся беспорядке с голосованием по почте в Нью-Йорке и призвал голосовать традиционным образом - на избирательных участках.

"Ничего себе! 100 тыс. бюллетеней по почте в Нью-Йорке (создают - ИФ) полный беспорядок. Мэр и губернатор не имеют понятия о том, что делать. Большая фальсификация, это непоправимо!" - написал Трамп в твиттере.

"Отзовите бюллетени, выходите и голосуйте, как в прошлые десятилетия, когда не было проблем!" - призвал американский президент.

Ранее в сентябре Трамп заявлял о попытке подтасовки выборов с помощью почтового голосования в Северной Каролине. По его словам, некоторые жители штата получили по почте по два бюллетеня для голосования. Тогда он указал на то, что демократы создают угрозу выборам.

"Самая большая угроза для нас на этих выборах - это губернаторы от оппозиционной партии (демократов - ИФ), которые контролируют бюллетени, миллионы бюллетеней (при голосовании по почте - ИФ)", - сказал Трамп.

В настоящее время администрация Трампа стремится воспрепятствовать широкомасштабному голосованию по почте на выборах 3 ноября. Президент исходит из того, что такой вариант небезопасен, так как отправка бюллетеней по почте без четкой системы контроля, оставит массу возможностей для махинаций.

Американский лидер заявлял, что считает голосование на выборах в ноябре по почте большей угрозой, чем попытки иностранных государств повлиять на результаты извне.

Трамп отметил, что в этом плане безопаснее голосовать на избирательных участках. При этом, по мнению Трампа, при голосовании в США по почте иностранные государства получат возможность серьезно влиять на выборы.

На голосовании по почте настаивают, в основном, оппоненты Трампа из Демократической партии. Они настаивают на том, что почта - отличный вариант в условиях пандемии коронавируса COVID-19. Трамп же подчеркивает, что подготовить почтовую систему США к сбору и доставке бюллетеней за короткое время невозможно.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперником будет демократ - бывший вице-президент США Джо Байден.

Теги: #трамп #выборы
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