Политика

16:38 30.09.2020

За кресло мэра Одессы поборются два Зеленских, пять Филимоновых и Дарт Вейдер

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За кресло мэра Одессы поборются два Зеленских, пять Филимоновых и Дарт Вейдер

Одесская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами на пост городского головы Одессы Василия Сергеевича Зеленского, выдвинутого Одесской городской организацией партии "Цыганская партия Украины", и Александра Васильевича Зеленского от Одесской городской организации партии "Молодь до влади".

Соответствующие постановления опубликованы на сайте Одесского горизбиркома.

Кроме того, официально кандидатами на пост мэра Одессы стали Олег Николаевич Филимонов (1952 г.р.) от Одесской областной организации партии "Слуга народа"; Олег Викторович Филимонов (1992 г.р.) от Одесской городской организации партии "Зеленые"; Олег Викторович Филимонов (1973 г.р.) от областной организации партии "Стабильность и справедливость"; Олег Анатольевич Филимонов (1971 г.р.) от Одесской городской организации партии "Студенческая партия Украины", а также Вадим Филимонов от Одесской городской организации партии "Наша земля".

За кресло городского головы будет бороться и Дарт Николаевич Вейдер от Одесской городской организации партии "Блок Дарта Вейдера".

Одесский горизбирком также зарегистрировал кандидатами на пост городского головы Одессы Сергея Кивалова, выдвинутого Одесской областной организацией Украинской морской партии Сергея Кивалова; Евгения Червоненко, выдвинутого Одесской областной организацией партии "Наш край"; Эдуарда Гурвица, выдвинутого Одесской областной организацией партии "Блок Эдуарда Гурвица", и Николая Скорика от Одесской городской организации партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Теги: #выборы #одесса
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