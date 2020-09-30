Политика

15:36 30.09.2020

На пост мэра Одессы зарегистрирован кандидатом 30-летний тезка Саакашвили

1 мин читать
На пост мэра Одессы зарегистрирован кандидатом 30-летний тезка Саакашвили

 Одесская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом на пост городского головы Одессы Михеила Владимировича Саакашвили от Одесской городской организации партии "Блок Михеила Саакашвили".

"Зарегистрировать кандидата на должность одесского городского головы … выдвинутого Одесской городской организацией партии "Блок Михеила Саакашвили" Саакашвили Михеила Владимировича, родился 08.08.1990 года, … беспартийный, проживает в городе Киев", - говорится в постановлении Одесского горизбиркома от 29 сентября.

В свою очередь, экс-глава Одесской областной государственной администрации, экс-президент Грузии, председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили заявил, что это кандидат от фейковой партии.

"Наша партия "Движение новых сил Михаила Саакашвили" на выборы в Одессе не идет, мы не выдвигали ни одного кандидата. А "Блок Михаила Саакашвили" – абсолютно фейковая партия, подставная утка старой власти!", - написал он на странице в Facebook.

Теги: #саакашвили #выборы #одесса
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:28 30.09.2020
На пост мэра Одессы зарегистрирован кандидатом 30-летний тезка Саакашвили

На пост мэра Одессы зарегистрирован кандидатом 30-летний тезка Саакашвили

14:56 30.09.2020
ОАСК отказал в удовлетворении иска "Демократической сокиры" по поводу нерегистрации на выборах в Киевсовет

ОАСК отказал в удовлетворении иска "Демократической сокиры" по поводу нерегистрации на выборах в Киевсовет

13:43 30.09.2020
Рада осудила незаконные "местные выборы" в оккупированном Крыму

Рада осудила незаконные "местные выборы" в оккупированном Крыму

12:18 30.09.2020
Почти треть украинцев считает, что из-за децентрализации вся власть оказалась в руках местных "князьков" - соцопрос

Почти треть украинцев считает, что из-за децентрализации вся власть оказалась в руках местных "князьков" - соцопрос

10:51 30.09.2020
Полиция за сутки открыла 7 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса в Украине

Полиция за сутки открыла 7 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса в Украине

10:12 30.09.2020
Блогер Елена Филонова зарегистрирована кандидатом на пост мэра Киева

Блогер Елена Филонова зарегистрирована кандидатом на пост мэра Киева

10:09 30.09.2020
Количество зарегистрированных кандидатов на пост мэра Киева достигло 20-ти

Количество зарегистрированных кандидатов на пост мэра Киева достигло 20-ти

09:30 30.09.2020
Позорными и грязными назвали комментаторы CNN первые дебаты кандидатов в президенты США

Позорными и грязными назвали комментаторы CNN первые дебаты кандидатов в президенты США

21:06 29.09.2020
Горизбирком зарегистрировал кандидатами на пост мэра Киева "свободовца" Ильенко и лидера "ЭкоПартии" Березу

Горизбирком зарегистрировал кандидатами на пост мэра Киева "свободовца" Ильенко и лидера "ЭкоПартии" Березу

20:56 29.09.2020
ЦИК отменила постановление Уманского теризбиркома об отказе в регистрации на выборах городского головы действующего мэра

ЦИК отменила постановление Уманского теризбиркома об отказе в регистрации на выборах городского головы действующего мэра

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский подписал указ о создании Совета социального развития регионов

Рада осудила незаконные "местные выборы" в оккупированном Крыму

Зеленский вывел Фокина из состава украинской делегации в ТКГ

Рада поддержала отмену пленарных заседаний в четверг и пятницу из-за роста заболеваемости COVID-19 среди депутатов

После завершения срока полномочий Лукашенко Киев планирует называть его по имени, не обозначая должности - Кулеба

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский подписал указ о создании Совета социального развития регионов

Принятие законопроекта о внутреннем водном транспорте важно для реализации ассоциации Украины с ЕС - посол ЕС в Украине

Зеленский вывел Фокина из состава украинской делегации в ТКГ

Только 16,6% украинцев поддерживают решение властей об укрупнении районов, 21% ничего о нем не знают - соцопрос

Рада поддержала отмену пленарных заседаний в четверг и пятницу из-за роста заболеваемости COVID-19 среди депутатов

После завершения срока полномочий Лукашенко Киев планирует называть его по имени, не обозначая должности - Кулеба

Лубкивский может стать спикером украинской делегации в ТКГ - Качура

Большинство американцев сочли Байдена победителем по итогам дебатов с Трампом - опрос

Заседание фракции "Слуга народа" вблизи линии разграничения позволит нардепам оценить, какие законопроекты нужно принять - Качура

Проект постановления об увольнения Фокина из ТКГ будет внесен в Раду до конца дня – нардеп Лозинский

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА