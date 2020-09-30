Зеленский подписал указ о создании Совета социального развития регионов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 415/2020, которым создал Совет социального развития регионов, сообщается на сайте главы государства.

Этим же указом глава государства утвердил положение о Совете социального развития регионов.

Как отмечается в документе, Совет создается с целью с целью анализа обеспечения гарантий соцзащиты населения, наработки внесения на рассмотрение главы государства предложений по решению проблемных вопросов, подготовки законопроектов, наработки предложений по налаживанию взаимодействия с институтами гражданского общества в решении вопросов предоставления социальных услуг.

Совет, согласно положению, возглавляет заместитель руководителя Офиса президента Украины по вопросам социальной политики и здравоохранения.

Решения Совета решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета путем открытого голосования. В случае равного распределения голосов голос председателя Совета является решающим. По результатам заседания оформляется протокол, который подписывают председатель и секретарь Совета.