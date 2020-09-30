ОАСК отказал в удовлетворении иска "Демократической сокиры" по поводу нерегистрации на выборах в Киевсовет

Окружной административный суд Киева отказался удовлетворить иск партии "Демократическая сокира", поданный из-за отказа Киевской городской территориальной избирательной комиссии в регистрации кандидатов в депутаты Киевсовета по спискам этой политсилы, так как суд установил нарушение порядка внесения денежного залога.

"В ходе рассмотрения дела ОАСК установил, что документ о внесении денежного залога, предусмотренный ст.222 Избирательного кодекса Украины как обязательный, был подан не тем субъектом, который определен абз.4 ч.2. ст.225 Избирательного кодекса Украины, поэтому вывод территориальной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидатов является обоснованным", - сообщила пресс-служба ОАСК в среду.

Суд указал, что отклонение от законодательно установленных правил внесения денежного залога и предпочтение одному субъекту избирательного процесса среди прочего будет свидетельствовать о нарушении принципа равенства, предусмотренного ст. 12 Избирательного кодекса. При этом действующее законодательство не установило никаких ограничений относительно повторного предоставления документов, оформленных надлежащим образом.

Таким образом, суд отказал партии "Демократическая сокира" в удовлетворении иска.

В свою очередь, юристы партии недоумевают из-за того, что суд "обжаловал собственно правомочность партий", а также не принял к сведению аргумент, что за несколько дней до и несколько дней после ТИК зарегистрировала другие партии и кандидатов с аналогичным пакетом документов, как у "Демократической сокиры".

"В настоящее время юристы готовят апелляционную жалобу на решение суда и будут идти до конца", - говорится в пресс-релизе "Демократической сокиры".

Как сообщалось, партия "Демократическая сокира" подала в суд в связи с тем, что Киевский горизбирком не допустил ее на выборы в Киевский горсовет "под предлогом оплаты залога от ненадлежащего юридического лица".

Киевский горизбирком 28 сентября обнародовал постановление об отказе в регистрации кандидатов в депутаты Киевсовета по спискам партии "Демократическая сокира". "…комиссия выяснила, что денежный залог за регистрацию кандидатов в депутаты Киевского городского совета был внесен политической партией "Демократическая сокира", а не местной организацией соответствующей политической партии, что нарушает требования абзаца четвертого части второй статьи 225", - указано в документе.