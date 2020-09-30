Политика

13:55 30.09.2020

Принятие законопроекта о внутреннем водном транспорте важно для реализации ассоциации Украины с ЕС - посол ЕС в Украине

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Принятие законопроекта о внутреннем водном транспорте важно для реализации ассоциации Украины с ЕС - посол ЕС в Украине

 Глава делегации ЕС в Украине Матти Маасикас подчеркивает, что принятие проекта закона "О внутреннем водном транспорте" является важной вехой в реализации транспортной главы Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.

В своем письме, адресованном председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", Маасикас подчеркнул, что принятие указанного законопроекта также станет важным результатом для предстоящего саммита Украина-ЕС 6 октября.

"Устойчивое развитие транспорта является важной частью Европейского зеленого соглашения, и этот сектор обладает значительным потенциалом для внесения вклада в экономический рост страны и создания условий для привлечения столь необходимых инвестиций, как частных, так и международных финансовых институтов", - подчеркнул Маасикас.

Он также отметил, что потенциал внутреннего водного транспорта в Украине, и особенно реки Днепр между Киевом и Черным морем - значителен, а его развитие будет способствовать экологизации транспорта и сокращению доли автомобильного транспорта, а также устранению "узкого горлышка" в сфере ж/д перевозок, возникающего в период сбора урожая.

"Однако, прежде всего, нужна стабильная правовая база. Принятие этого законопроекта перед предстоящим саммитом станет важной вехой в нашем сотрудничестве в этом секторе, направленном на развитие эффективной, безопасной и устойчивой транспортной системы в Украине", - подчеркнул посол ЕС.

Как сообщалось, Американская торговая палата призывает народных депутатов сохранить предоложения от бизнеса при принятии законопроекта о внутреннем водном транспорте.

Ранее комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры единогласно решил рекомендовать парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект № 1182-1-д "О внутреннем водном транспорте" от 17 января 2020 года.

Теги: #транспорт #ес #закон #водный #маасикас
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