Политика

12:19 30.09.2020

Рада поддержала отмену пленарных заседаний в четверг и пятницу из-за роста заболеваемости COVID-19 среди депутатов

1 мин читать
Рада поддержала отмену пленарных заседаний в четверг и пятницу из-за роста заболеваемости COVID-19 среди депутатов

Народные депутаты Украины поддержали замену пленарных заседаний Верховной Рады в четверг и пятницу, 1-2 октября, на работу в комитетах из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией Covid-19 среди депутатов и в Аппарате парламента.

За обновленный проект повестки дня пленарного заседания Рады в среду проголосовало 278 народных депутатов.

Перед этим председатели фракций и депутатских групп Верховной Рады обратились к спикеру Дмитрию Разумкову с призывом заменить пленарные заселения в четверг и пятницу на работу в комитетах.

"Сейчас прошло совещание с представителями фракций и групп. К сожалению, мы вынуждены констатировать, что у нас за вчера позавчера заболело большое количество людей, как в сессионном зале, так и в Аппарате ВР. За последние несколько дней до 10 человек заболело. Депутатские фракции и группы обратились с предложением четверг и пятницу определить комитетскими днями для того, чтобы Верховная Рада продолжала свою работу, но дала возможность уменьшить количество людей в одном помещении. Я хотел бы напомнить, что, согласно действующему законодательству, заседания комитетов могут проходить в онлайн-режиме. Я надеюсь, что сегодня мы сможем рассмотреть такое постановление", - сказал Разумков в ходе выступления в президиуме в среду.

Помимо этого, по словам спикера парламента, депутатские фракции и группы также обратились с призывом пересмотреть повестку дня пленарного заседания в среду.

Теги: #коронавирус #рада
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:44 30.09.2020
В Киеве за сутки выявлены 219 новых случаев COVID-19, в том числе у 10 медиков - Кличко

В Киеве за сутки выявлены 219 новых случаев COVID-19, в том числе у 10 медиков - Кличко

11:25 30.09.2020
Правительство не намерено вновь вводить ограничения на въезд иностранцев в Украину - глава МИД

Правительство не намерено вновь вводить ограничения на въезд иностранцев в Украину - глава МИД

11:12 30.09.2020
Рада одобрила возвращение "пакета малыша" в помощь родителям новорожденных

Рада одобрила возвращение "пакета малыша" в помощь родителям новорожденных

10:59 30.09.2020
В ВСУ за сутки COVID-19 заболел 61 человек, 2 выздоровели

В ВСУ за сутки COVID-19 заболел 61 человек, 2 выздоровели

09:24 30.09.2020
В Украине количество заболевших COVID-19 за сутки впервые превысило 4 тысячи, выздовевших - 2 тысячи

В Украине количество заболевших COVID-19 за сутки впервые превысило 4 тысячи, выздовевших - 2 тысячи

08:21 30.09.2020
Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 33,5 млн человек

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 33,5 млн человек

19:29 29.09.2020
В Харьковском облсовете вспышка COVID-19

В Харьковском облсовете вспышка COVID-19

19:25 29.09.2020
Порошенко заболел Covid-19

Порошенко заболел Covid-19

19:05 29.09.2020
Главы регионов ФРГ решили ограничить общественные мероприятия до 50 человек в связи с коронавирусом

Главы регионов ФРГ решили ограничить общественные мероприятия до 50 человек в связи с коронавирусом

19:02 29.09.2020
Нардеп Беленюк заболел Covid-19

Нардеп Беленюк заболел Covid-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

После завершения срока полномочий Лукашенко Киев планирует называть его по имени, не обозначая должности - Кулеба

Лубкивский может стать спикером украинской делегации в ТКГ - Качура

Украина продолжает поддерживать территориальную целостность Азербайджана – Кулеба

Количество зарегистрированных кандидатов на пост мэра Киева достигло 20-ти

Позорными и грязными назвали комментаторы CNN первые дебаты кандидатов в президенты США

ПОСЛЕДНЕЕ

Только 16,6% украинцев поддерживают решение властей об укрупнении районов, 21% ничего о нем не знают - соцопрос

Почти треть украинцев считает, что из-за децентрализации вся власть оказалась в руках местных "князьков" - соцопрос

После завершения срока полномочий Лукашенко Киев планирует называть его по имени, не обозначая должности - Кулеба

Лубкивский может стать спикером украинской делегации в ТКГ - Качура

Большинство американцев сочли Байдена победителем по итогам дебатов с Трампом - опрос

Заседание фракции "Слуга народа" вблизи линии разграничения позволит нардепам оценить, какие законопроекты нужно принять - Качура

Проект постановления об увольнения Фокина из ТКГ будет внесен в Раду до конца дня – нардеп Лозинский

Украина продолжает поддерживать территориальную целостность Азербайджана – Кулеба

Количество зарегистрированных кандидатов на пост мэра Киева достигло 20-ти

Позорными и грязными назвали комментаторы CNN первые дебаты кандидатов в президенты США

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА