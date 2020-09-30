Большинство американцев сочли Байдена победителем по итогам дебатов с Трампом - опрос

Шесть из десяти телезрителей CNN по итогам дебатов между президентом США Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом считают, что кандидат от демократов показал себя лучше, свидетельствует опрос фирмы SSRS, проведенный по заказу телеканала.

Согласно опросу, шесть из 10 наблюдателей признали, что Байден показал себя лучше, чем Трамп. При этом 28% опрошенных считают, что действующий президент выступил лучше. Около двух третей считают, что ответы Байдена были более правдивыми, чем ответы Трампа (65% против 29%).

Большинство респондентов, 69% также заявили, что нападки бывшего вице-президента на нынешнего главу США были справедливыми. В то же время 32% заявили, что, напротив, Трамп был прав.

Между тем, согласно опросу, проведенному перед дебатами 56% респондентов, рассчитывали, что Байден выступит лучше. За Трампа голосовали 43%. Опрос был проведен среди 568 избирателей, которые наблюдали за дебатами. Погрешность опроса составляет 6,3%.

Другой опрос американского ТВ по итогам первых дебатов также указал на то, что симпатии большинства американцев на стороне Байдена, но не так радикально, как сообщает CNN, известный активной поддержкой демократов.

Согласно опросу CBS News, 48% зрителей дебатов отдали победу в них Байдену, а 41% - Трампу, а оставшиеся 10% посчитали, что дебаты завершились ничьей. Однако в то же время канал подчеркивает, что большинство избирателей, которые собирались смотреть дебаты, заявляли о том, что в любом случае уже сделали выбор, за кого из кандидатов они хотели бы отдать голос. Поэтому, уточняет канал, такие результаты опроса могут отражать, скорее, устоявшиеся симпатии избирателей, а не их мнение непосредственно о дебатах между двумя кандидатами в президенты США.

Однако, согласно этому опросу, 42% респондентов указали, что до дебатов они думали о Трампе хуже, чем после них, а 24% считали его лучше, чем то, каким он предстал перед ними на дебатах. Говоря о Байдене, 32% полагали, что он хуже, чем они думали, а 38% заявили, что до дебатов думали о нем лучше.

Со своей стороны обозреватель агентства Bloomberg, задаваясь вопросом, кого их двух кандидатов можно назвать победителем, пишет, что "Байден по опросам уверенно опережает Трампа, и Трампу нужны дебаты, чтобы это изменить". Однако, он считает, что по итогам первых дебатов у Трампа не получилось это сделать. "Но с другой стороны большой энтузиазм сторонников Трампа и погрешности в опросах делают гонку более конкурентоспособной, поэтому у Трампа могут быть те же шансы на успех, что и раньше", - полагает он.

При этом он указывает, что те зрители, которые хотели услышать позиции кандидатов в президенты США по тем или иным вопросам, остались ни с чем.