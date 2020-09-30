Заседание фракции "Слуга народа" вблизи линии разграничения позволит нардепам оценить, какие законопроекты нужно принять - Качура

Выездное заседание фракции "Слуга народа" на Донбассе вблизи линии разграничения, возможно, изменит точку зрения народных депутатов относительно законопроектов, которые надо принимать, считает народный депутат этой фракции Александр Качура.

"Я думаю, что основная цель этой поездки в том, что отдельные наши депутаты, которые рассказывают, что мы будем военным путем захватывать Донецкую и Луганскую области, и то, что не надо сейчас голосовать изменения в постановление о местных выборах… Чтобы они увидели, в каких условиях сейчас все там происходит, чтобы они под обстрелами побывали и увидели, в каких условиях проживает местное население на линии разграничения… на подконтрольной территории Украины, на прифронтовой… И, возможно, у них точка зрения изменится на то, какие законопроекты надо принимать", - сказал Качура журналистам в среду.

Депутат отметил, что заседание фракции будет проводиться вблизи линии разграничения и на поездку не должны быть потрачены средства из госбюджета.

"Мы можем купить билеты на поезд, автобус… сделать так, чтобы по всей линии разграничения разместились по 15-20 народных депутатов в частях", - рассказал Качура.

По его словам, планируется, что в пятницу фракция выедет на Донбасс, а в субботу уже возвратится, однако точная дата еще не определена.