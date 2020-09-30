Политика

10:45 30.09.2020

Украина продолжает поддерживать территориальную целостность Азербайджана – Кулеба

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Украина продолжает поддерживать территориальную целостность Азербайджана – Кулеба

 Украина продолжает поддерживать территориальную целостность Азербайджана, и этот принцип является неизменным, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Одним из краеугольных камней украинской внешней политики является поддержка территориальной целостности государств. И мы последовательно поддерживали территориальную целостность Азербайджана, так же как Азербайджан поддерживал нашу территориальную целостность в международно признанных границах, и этот принцип остается для нас абсолютно неизменным", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в среду.

По его словам, на Кавказе сейчас главное "не разжигать дополнительно и без того очень высокие эмоции". Необходимо работать на снижение эмоций и прекращение кровопролития, добавил министр.

"Вы можете вспомнить, что МИД Украины было одним из первых, кто высказал свою позицию относительно обострения. Продолжаем отслеживать эти события, ведем переговоры с нашими партнерами для того, чтобы иметь скоординированную позицию. У меня был телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана. Наша позиция очень четкая: война - это всегда горе, жертвы, разрушения и мы искреннее сожалеем по поводу того, что сейчас на Кавказе происходят эти события", - пояснил министр.

Теги: #кулеба #азербайджан #карабах #мид
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