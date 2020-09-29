Политика

23:03 29.09.2020

Ермак заявил, что Фокин должен уйти из ТКГ

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Ермак заявил, что Фокин должен уйти из ТКГ

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что первый заместитель главы делегации Украины в ТКГ Витольд Фокин должен уйти из Трехсторонней контактной группы.

"Да, у нас идет война, в которой Россия - сторона конфликта, а не наблюдателя. И именно поэтому, а также из-за аннексии Крыма Запад применил против России санкции. Моя личная позиция - господин Фокин должен уйти с ТКГ", - написал Ермак на своей странице в Фейсбуке во вторник вечером.

Он отметил, что Украина настаивает на полной деоккупации и возвращении всех территорий, что и может означать восстановление подлинного мира.

"Россия должна уйти с нашей земли, забрав все свое - армию, вооруженные формирования, военную технику, оккупационные структуры. А еще было бы неплохо, если бы Россия забрала еще и свои дипломатические ловушки, в которые попали представители Украины в предыдущие годы, и с которыми мы сегодня вынуждены разбираться", - подчеркнул глава ОП.

Он добавил, что Трехсторонняя контактная группа не принимает никаких решений, а есть "логистической площадкой" для согласования деталей и договоренностей, которые достигаются лидерами "Нормандского формата".

"Все принципиальные решения принимаются только президентом и парламентом и правительством", - резюмировал Ермак.

Теги: #фокин #заявление #ермак #украина
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