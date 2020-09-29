Политика

22:07 29.09.2020

"Евросолидарность" намерена обратиться в правоохранительные органы в отношении заявлений Фокина

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"Евросолидарность" намерена обратиться в правоохранительные органы в отношении заявлений Фокина

"Европейская солидарность" обратится к Службе безопасности и Государственному бюро расследований с требованием открыть уголовное производство в отношении заявлений замглавы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина, заявила сопредседатель фракции "Евросолидарность" в Верховной Раде Ирина Геращенко

"Европейская Солидарность" обращается к СБУ и ГБР с требованием немедленно открыть уголовное производство по факту государственной измены, ст.110-111 УК Украины относительно В. Фокина, который откровенно работает на страну-агрессора, а не мирное урегулирование", - написала Геращенко на своей странице в Фейсбуке.

Также она призвала президента Украины Владимира Зеленского и руководство министерства иностранных дел Украины отреагировать на сложившуюся ситуацию.

"Кстати, где заявления МИД по Фокину? Как теперь нашим дипломатам в ООН, СЕ (Совет Европы – ИФ), на всех площадках доказывать факт российского присутствия, если официальные переговорщики ее не замечают? Нет и реакции самого Зеленского, следовательно, это и его позиции", - добавила политик.

Она подчеркнула, что силовые и специальные структуры… должны возбудить уголовное дело по ст.111 Уголовного кодекса.

"Это государственная измена. Плевать на могилы тысяч наших погибших от рук русских оккупантов воинов - это измена", - резюмировала нардеп.

Ранее сообщалось, что первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ) Витольд Фокин не видит на Донбассе войны Российской Федерации против Украины.

Теги: #фокин #сбу #евросолидарность #украина #обращение
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