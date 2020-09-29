Политика

18:51 29.09.2020

Шмыгаль прогнозирует завершение реформы ГАСИ до конца октября

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Шмыгаль прогнозирует завершение реформы ГАСИ до конца октября

Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что реформа Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) будет завершена до конца октября и до этого время покажет результаты.

"Относительно строительного рынка и реформы ГАСИ. Мы начали ее еще весной, она двигалась достаточно сложно. У нас есть основные моменты, для того, чтобы убрать коррупцию – это децентрализация этих функций. Мы их разделяем, ликвидируем и упрощаем", - сказал Шмыгаль на заседании Национального совета реформ во вторник.

Премьер отметил, что на данный момент власти подошли к завершению реформирования ГАСИ и уже подготовлен законопроект, который прошел обсуждение с заинтересованными сторонами. "Я уверен, что мы будем двигаться на много быстрее, и уже до конца октября увидим первые результаты борьбы с коррупцией в этой сфере и завершение этой реформы", - подчеркнул Шмыгаль.

Теги: #гаси #шмыгаль
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