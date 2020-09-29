Политика

17:45 29.09.2020

Комитет Рады инициирует обращение к Зеленскому с призывом уволить Фокина из ТКГ

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Комитет Рады инициирует обращение к Зеленскому с призывом уволить Фокина из ТКГ

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местному самоуправлению и градостроительству предлагает президенту Украины Владимиру Зеленскому осудить высказывания и действия первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина и прекратить его участие в работе делегации.

"Верховная Рада обращается к президенту Украины, руководителю Совета национальной безопасности и обороны Владимиру Зеленскому с призывом (...) осудить высказывания и действия первого заместителя председателя делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Фокина Витольда Павловича и прекратить его нахождения в составе (...) делегации", - говорится в проекте постановления, имеющимся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина».

В постановлении также отмечается, что Верховная Рада выражает глубокую обеспокоенность системными, целенаправленными и такими, которые ставят под угрозу государственный суверенитет и национальную безопасность, высказывания и действия отдельных членов делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе, в частности первого заместителя главы делегации Фокина.

Теги: #фокин #верховная_рада #зеленский #ткг
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