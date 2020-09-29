Политика

15:33 29.09.2020

Фокин прибыл на заседание комитета Рады по вопросам госвласти

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Фокин прибыл на заседание комитета Рады по вопросам госвласти

Первый заместитель главы украинской делегации Трехсторонней контактной группы Витольд Фокин прибыл на заседание парламентского комитета по вопросам государственной власти.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", у здания, где расположен комитет, Фокина ожидали представители СМИ, но он не стал отвечать на вопросы журналистов.

"Кинозвездой стал… не ожидал", - сказал Фокин.

Как сообщалось, в 15.00 состоится заседание парламентского комитета, на котором заслушают позицию Фокина, о которой он заявлял в СМИ, и которая вызвала значительный общественный резонанс.

На заседание комитета также приглашены глава украинской делегации ТКГ Леонид Кравчук, представители депутатских фракций и групп, Офиса президента Украины, СНБО, СБУ, ЦИК.

Представителей СМИ на комитет не пустили, поскольку действует распоряжение председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, ограничивающее вход журналистов, операторов и фотографов в здания парламента во время карантина, объявленного в связи с распространением коронавирусной инфекции Covid-19.

Теги: #фокин #верховная_рада
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