Нардеп от "Голоса" Бобровская обратилась к Зеленскому с запросом об отзыве Фокина из делегации в ТКГ

Народный депутат из фракции "Голос" Соломия Бобровская обратилась с депутатским запросом к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой отозвать Витольда Фокина из украинской делегации Трехсторонней контактной группы.

"Обещала депутатский запрос об отзыве Фокина из украинской делегации ТКГ. Кроме ОПЗЖ, все представители депутатских групп и фракций поставили свои подписи", - написала Бобровская в Фейсбуке во вторник.

Как отмечается в депутатской запросе, одним из оснований для отзыва Фокина из украинской делегации ТКГ является его последнее интервью СМИ, где он назвал незаконные вооруженные формирования, которыми руководят и финансируют Российская Федерация "повстанцами", что противоречит положениям закона Украины об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета на временно территориях Донбасса.

"Публичные высказывания Фокина до момента его введения в состав ТКГ также неоднократно имели антиукраинское содержание и противоречили официальной позиции Украины относительно российской вооруженной агрессии против Украины, в частности о незаконной аннексии АРК Крым и города Севастополя", - говорится в депутатском запросе.

Фокин сейчас является первым заместителем главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.