Политика

14:50 29.09.2020

Рада приняла в 1-м чтении законопроект о запрете продажи электронных сигарет несовершеннолетним

1 мин читать
Рада приняла в 1-м чтении законопроект о запрете продажи электронных сигарет несовершеннолетним

Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о запрете продажи электронных сигарет лицам, не достигшим 18 лет, на уровне с традиционными табачными изделиями.

Соответствующий законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за правонарушения в сфере продажи детям электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах" №3628 поддержалоъи 272 народных депутатов на заседании во вторник.

Кроме того, предлагается ввести ответственность за продажу несовершеннолетним электронных сигарет и жидкостей, используемых в них. Так, нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками, табачными изделиями, электронными сигаретами и жидкостями, используемых в электронных сигаретах, влечет наложение штрафа от четырехсот до восьмисот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Теги: #верховная_рада #сигареты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:50 29.09.2020
ВР поддержала внесение изменений в Таможенный кодекс для устранения несогласованностей

ВР поддержала внесение изменений в Таможенный кодекс для устранения несогласованностей

14:36 29.09.2020
Рада приняла в 1-ом чтении изменения в законодательство по защите жилищных прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки

Рада приняла в 1-ом чтении изменения в законодательство по защите жилищных прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки

12:37 29.09.2020
Рада не включила в повестку дня изменения в законодательство, связанные с особенностями выборов во время карантина

Рада не включила в повестку дня изменения в законодательство, связанные с особенностями выборов во время карантина

12:11 29.09.2020
"Голос" начинает сбор подписей за проведение внеочередного заседания Рады для создания ВСК по "вагнеровцам"

"Голос" начинает сбор подписей за проведение внеочередного заседания Рады для создания ВСК по "вагнеровцам"

09:39 29.09.2020
Комитет Рады по здравоохранению рекомендовал разработать пакет услуг по реабилитации ветеранов

Комитет Рады по здравоохранению рекомендовал разработать пакет услуг по реабилитации ветеранов

18:00 26.09.2020
На границе с Венгрией задержали контрабандиста, который пытался провезти партию сигарет, используя поддельные дипломатические документы – Госпогранслужба Украины

На границе с Венгрией задержали контрабандиста, который пытался провезти партию сигарет, используя поддельные дипломатические документы – Госпогранслужба Украины

17:27 23.09.2020
Депутаты предлагают ввести ответственность за публичное отрицание временной оккупации РФ территории Украины – законопроект

Депутаты предлагают ввести ответственность за публичное отрицание временной оккупации РФ территории Украины – законопроект

11:28 23.09.2020
"Голос" инициирует обращение Рады к Кабмину о защите граждан Беларуси

"Голос" инициирует обращение Рады к Кабмину о защите граждан Беларуси

15:21 22.09.2020
Денисова: из более тысячи обращений в Офис омбудсмена в этом году только 31 касается защиты достоинства

Денисова: из более тысячи обращений в Офис омбудсмена в этом году только 31 касается защиты достоинства

15:03 22.09.2020
"Евросолидарность" зарегистрировала законопроект, вносящий правки в принятые Радой изменения в Налоговый кодекс

"Евросолидарность" зарегистрировала законопроект, вносящий правки в принятые Радой изменения в Налоговый кодекс

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КС перенесла рассмотрение дела о конституционности закона о рынке земли на неопределенную дату

Миссия Украины при НАТО работает над внедрением электронного обмена секретными документами между Украиной и Альянсом - и.о. главы миссии

Миссия Украины при НАТО работает над внедрением электронного обмена секретными документами между Украиной и Альянсом - и.о. главы миссии

Фракция "Слуга народа" планирует провести выездное заседание на Донбассе – Арахамия

Нардеп Качура обратился в Офис генпрокурора в связи с возможной покупкой мандатов депутатов в местные советы

ПОСЛЕДНЕЕ

Нардеп от "Голоса" Бобровская обратилась к Зеленскому с запросом об отзыве Фокина из делегации в ТКГ

Лидер "Голоса" Рудык заболела Covid-19

КС перенесла рассмотрение дела о конституционности закона о рынке земли на неопределенную дату

Миссия Украины при НАТО работает над внедрением электронного обмена секретными документами между Украиной и Альянсом - и.о. главы миссии

Зеленский о трагедии в Бабьем яру: склоняем голову перед всеми жертвами, не имеем права забыть эти страшные преступления

Миссия Украины при НАТО работает над внедрением электронного обмена секретными документами между Украиной и Альянсом - и.о. главы миссии

Фракция "Слуга народа" планирует провести выездное заседание на Донбассе – Арахамия

Тихановская предложила провести на платформе ОБСЕ международные переговоры о новых президентских выборах в Беларуси в этом году

Беларусь и Россия пришли к консенсусу по главным вопросам, касающимся цены на газ в 2021г - посол Беларуси в РФ

Зеленский подписал закон об уменьшении срока обнародования проектов нормативно-правовых актов и решений органов местного самоуправления

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА