Рада приняла в 1-м чтении законопроект о запрете продажи электронных сигарет несовершеннолетним

Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о запрете продажи электронных сигарет лицам, не достигшим 18 лет, на уровне с традиционными табачными изделиями.

Соответствующий законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за правонарушения в сфере продажи детям электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах" №3628 поддержалоъи 272 народных депутатов на заседании во вторник.

Кроме того, предлагается ввести ответственность за продажу несовершеннолетним электронных сигарет и жидкостей, используемых в них. Так, нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками, табачными изделиями, электронными сигаретами и жидкостями, используемых в электронных сигаретах, влечет наложение штрафа от четырехсот до восьмисот необлагаемых минимумов доходов граждан.