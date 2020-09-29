ВР поддержала внесение изменений в Таможенный кодекс для устранения несогласованностей

Верховная Рада в ходе заседания во вторник приняла в целом альтернативный законопроект №3287-1 "О внесении изменений в Таможенный кодекс и некоторые законодательные акты для устранения терминологических несогласованностей".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", принятие соответствующего законопроекта в первом чтении поддержал 271 народный депутат, а принятие во втором – 276 нердепов.

"Очень простой законопроект, но очень нужный, потому что (…) большое количество норм Таможенного кодекса не могут работать без внесения этих изменений", – отметил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, представляя законопроект.

Он уточнил, что закон является "техническим и сугубо формальным с точки зрения правового регулирования". "Это приведение нескольких положений таможенного кодекса в соответствие изменениям криминального", – добавил Гетманцев.

По его словам, Комитет единогласно поддержал альтернативный законопроект, поскольку он шире основного.

"(Денис) Монастырский (фракция "Слуга народа" – ИФ) внес основной законопроект, мы внесли альтернативный законопроект, которым просто расширили ту терминологию, которая приводится в соответствие с действующими изменениями в другие законы", – добавил Гетманцев.

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта №3287-1 является приведение терминологии Таможенного кодекса и закона "О режиме совместного транзита и введения национальной электронной транзитной системы" в соответствие с терминологией закона № 2617-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений", который вступил в силу с 1 июля 2020 года.

Кроме того, целью данного законопроекта является устранение терминологических несогласованностей в Избирательном кодексе и законе "Об особенностях государственного регулирования деятельности субъектов предпринимательской деятельности, связанной с реализацией и экспортом лесоматериалов", говорится в документе.

На сайте Рады указывается, что авторами законопроекта №3287-1 являются Гетманцев и Александр Ковальчук (оба – фракция "Слуга народа").