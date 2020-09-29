Зеленский о трагедии в Бабьем яру: склоняем голову перед всеми жертвами, не имеем права забыть эти страшные преступления

Президент Украины Владимир Зеленский в 79-ю годовщину трагедии в Бабьем Яру подчеркнул, что мы не имеем права забыть эти страшные преступления, чтобы больше никогда ничего подобного не произошло в отношении ни к одной национальности.

"Есть слова, после прочтения которых становится жутко. Слова, иллюстрирующие бесконечность человеческой жестокости. Слова, которые являются символом зверской ненависти. Это слова объявлений, которые развешивали в Киеве нацистские оккупанты. В них всем евреям города и окрестностей предписывалось прибыть 29 сентября 1941 года, в 8 часов утра, с документами, деньгами и бельем на угол улиц Мельникова и Дегтяревской. А тем, кто не подчинится, угрожали расстрелом", - написал Зеленский на странице в Фейсбуке.

Президент отметил, что за два дня в урочище Бабий Яр нацисты убили почти 34 тыс. человек, а за два следующих года, по разным подсчетам - от 70 до 200 тыс.

Он добавил, что казненные в Бабьем Яру - это тысячи разрушенных человеческих судеб, тысячи семей и тысячи напоминаний человечеству, о том, к чему приводят ксенофобия, расизм и нетерпимость.

"79 лет назад в общее прошлое украинского и еврейского народов была вписана черная страница. Мы склоняем голову перед всеми жертвами Бабьего Яра. И не имеем права забыть эти страшные преступления. Чтобы больше никогда в истории в отношении ни одной национальности ни в одном уголке мира не появлялись подобные объявления. Никогда снова! Вечная память погибшим в Бабьем Яру!", - подытожил Зеленский.