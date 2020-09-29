Политика

13:37 29.09.2020

Миссия Украины при НАТО работает над внедрением электронного обмена секретными документами между Украиной и Альянсом - и.о. главы миссии

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Миссия Украины при НАТО работает над внедрением электронного обмена секретными документами между Украиной и Альянсом - и.о. главы миссии

Миссия Украины при НАТО работает над реализацией проекта внедрения электронного обмена секретными документами между Украиной и Североатлантическим Альянсом, сообщил исполняющий обязанности главы миссии Украины при НАТО Георгий Толкачев.

"Действительно, в связи с эпидемией и введенных по этой причине ограничительных мер может сложиться впечатление, что ничего не происходит. На самом деле это не так. Поверьте, работы хватает. В настоящее время среди ряда других проектов, над реализацией которых мы работаем, я бы хотел особо выделить внедрение электронного обмена секретными документами. Это – шаг, без которого мы не можем видеть себя членами НАТО", - сказал Толкачев в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, создание закрытых электронных каналов сложно переоценить, и работа над этим уже идет, не так давно Украина получила от НАТО в рамках Многонационального сотрудничества, в частности, в сфере так называемого С2 (С2 - сommand and control) пакет документов, который определяет рамки, политику обращения закрытой, конфиденциальной, секретной информации в электронных сетях.

"Эти документы были переданы в Киев – в СБУ и Государственную службу спецсвязи и защиты информации для того, чтобы они изучили, какие наши, украинские правила нужно поменять, чтобы соответствовать необходимым требованиям. После этого будет разработано архитектурное техническое решение, будет проведены сертификация и тестовый обмен документами, и у нас будет работающий, эффективный электронный канал обмена закрытыми документами, которые мы получаем от НАТО, точно так же, как их получают члены альянса", - подчеркнул глава Миссии.

Толкачев отметил, что после того, как Украина приведет свою систему в соответствие со стандартами НАТО, уровень доверия к украинским спецслужбам будет на порядок выше, чем сейчас.

"Это значит, что штаб-квартира и Генеральный штаб Минобороны, Офис безопасности альянса и наша СБУ говорят на одном языке. Конечно же, перед началом работы, равно как и после, время от времени эффективность связи на предмет возможной утечки информации будет проверять Офис безопасности альянса. Нужно понимать, что это – не проект одного дня и даже не одного года, это займет время, но без внедрения электронного обмена документами говорить о готовности к членству нельзя", - пояснил он.


Полный текст интервью с Толкачевым будет опубликован на сайте информационного агентства "Интерфакс-Украина".и

Теги: #украина #нато
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