Политика

12:32 29.09.2020

Тихановская предложила провести на платформе ОБСЕ международные переговоры о новых президентских выборах в Беларуси в этом году

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Тихановская предложила провести на платформе ОБСЕ международные переговоры о новых президентских выборах в Беларуси в этом году

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская предложила провести международные переговоры на платформе ОБСЕ по организации новых президентских выборов в Беларуси, сообщили "Интерфаксу" в ее штабе.

"Светлана Тихановская заявила, что белорусский народ выступает за проведение новых выборов в этом году. Именно выборы должны быть темой международных переговоров, и ОБСЕ - лучшая платформа для таких переговоров. Светлана Тихановская подчеркнула, что готова говорить со всеми сторонами - в том числе с Россией - об организации переговоров и выходе Беларуси из кризиса", - сказали в штабе, комментируя итоги встречи с президентом Франции Эмануэлем Макроном.

Она настаивает на скорейшем проведении таких переговоров.

"На кону - человеческие жизни. Чем дольше мы погружаемся в кризис, тем больше он забирает жертв. Поэтому мы заинтересованы приступить к переговорам как можно быстрее", - приводят в пресс-службе слова Тихановской.

По ее словам, Макрон заверил ее в поддержке борьбы за свободу в Беларуси.

"И я благодарна Франции за оказанное внимание. Эмманюэль Макрон отлично информирован о белорусской ситуации, следит за событиями и поддерживает белорусов в нашей борьбе за свободу", - сказала она.

Теги: #обсе #тихановская #беларусь
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