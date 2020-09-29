Политика

12:20 29.09.2020

Беларусь и Россия пришли к консенсусу по главным вопросам, касающимся цены на газ в 2021г - посол Беларуси в РФ

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Минск и Москва продвинулись в понимании вопроса о цене на газ в 2021 году, удалось найти консенсус по главным вопросам, сообщил журналистам посол Беларуси в России Владимир Семашко во вторник.

По словам посла, он встречался с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером в Санкт-Петербурге. "Мы продвинулись в понимании. Нюансы не буду говорить. Плодотворно поработали, поговорили, нашли в главных вопросах консенсус. Это будет поэтапное движение (по снижению цены - ИФ). Скорее, всего, какой-то шаг будет уже с 1 января 2021 года", - сказал Семашко.

По мнению посла, общий рынок газа в Союзном государстве "можно создать с 1 января 2022 года".

Теги: #рф #беларусь
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