Политика

11:30 29.09.2020

Зеленский подписал закон об уменьшении срока обнародования проектов нормативно-правовых актов и решений органов местного самоуправления

1 мин читать
Зеленский подписал закон об уменьшении срока обнародования проектов нормативно-правовых актов и решений органов местного самоуправления

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в ст.15 закона Украины о доступе к публичной информации" №890-ІХ по уменьшению срока обнародования проектов нормативно-правовых актов, решений органов местного самоуправления", который Верховная Рада приняла 15 сентября.

"Документ направлен на совершенствование положений закона Украины "О доступе к публичной информации" с целью оптимизации работы органов представительной власти, предоставления обществу качественной, оперативной информации для обеспечения более быстрой и эффективной реализации прав и интересов территориальных громад, сел, поселков и городов", - сказано в сообщении.

Согласно закону, проекты нормативно-правовых актов, решений органов местного самоуправления, разработанные соответствующими распорядителями, обнародуются ими не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты их рассмотрения с целью принятия вместо 20 рабочих дней.

Теги: #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:30 29.09.2020
Затраты на поездки президента за границу и по Украине в 2020г в 2-3 раза меньше, чем в 2016-2018гг - Госуправделами

Затраты на поездки президента за границу и по Украине в 2020г в 2-3 раза меньше, чем в 2016-2018гг - Госуправделами

19:54 28.09.2020
Зеленский ввел в состав Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики и.о. руководителя САП Грищука и замруководителя Офиса президента Татарова

Зеленский ввел в состав Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики и.о. руководителя САП Грищука и замруководителя Офиса президента Татарова

18:43 28.09.2020
Зеленский призывает Раду скорее утвердить антикоррупционную стратегию на 2020-2024гг

Зеленский призывает Раду скорее утвердить антикоррупционную стратегию на 2020-2024гг

14:21 28.09.2020
Зеленский выступает за выплату повышенных зарплат медикам уже в сентябре

Зеленский выступает за выплату повышенных зарплат медикам уже в сентябре

13:24 28.09.2020
Зеленский настаивает на ускорении выплат родственникам погибших в катастрофе Ан-26, Шмыгаль заявил о трехнедельном сроке

Зеленский настаивает на ускорении выплат родственникам погибших в катастрофе Ан-26, Шмыгаль заявил о трехнедельном сроке

19:32 26.09.2020
Зеленский осмотрел КПВВ "Майорское" и посетил позиции ВСУ на линии фронта

Зеленский осмотрел КПВВ "Майорское" и посетил позиции ВСУ на линии фронта

16:44 26.09.2020
Зеленский прибыл в Донецкую область: проведет совещание по работе ТКГ и посетит военнослужащих

Зеленский прибыл в Донецкую область: проведет совещание по работе ТКГ и посетит военнослужащих

12:24 26.09.2020
Зеленский поручил приостановить полеты самолетов, аналогичных АН-26, потерпевшего катастрофу - замглавы офиса президента

Зеленский поручил приостановить полеты самолетов, аналогичных АН-26, потерпевшего катастрофу - замглавы офиса президента

12:09 26.09.2020
Зеленский: Государство должно обеспечить лечение пострадавшего в авиакатастрофе курсанта и предоставить компенсации тем, кто потерял близких

Зеленский: Государство должно обеспечить лечение пострадавшего в авиакатастрофе курсанта и предоставить компенсации тем, кто потерял близких

12:02 26.09.2020
Зеленский объявил 26 сентября днем траура в связи с катастрофой военного самолета в Харьковской области

Зеленский объявил 26 сентября днем траура в связи с катастрофой военного самолета в Харьковской области

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КС перенесла рассмотрение дела о конституционности закона о рынке земли на неопределенную дату

Нардеп Качура обратился в Офис генпрокурора в связи с возможной покупкой мандатов депутатов в местные советы

Зеленский призывает Раду скорее утвердить антикоррупционную стратегию на 2020-2024гг

Китай - главная угроза для США, Вашингтон создает глобальную коалицию против него - Помпео

Законопроект "О столице" в повестке дня текущей недели Рады отсутствует – нардеп Корниенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Беларусь и Россия пришли к консенсусу по главным вопросам, касающимся цены на газ в 2021г - посол Беларуси в РФ

КС перенесла рассмотрение дела о конституционности закона о рынке земли на неопределенную дату

Макрон обещал поддержать санкции в отношении Беларуси

Мишель: вызовы стабильности Евросоюза, в том числе со стороны РФ, требуют стратегической автономии ЕС

Выход Галушко из партии "Слуга народа" не означает, что он покинет фракцию – нардеп Кравчук

Нардеп Качура обратился в Офис генпрокурора в связи с возможной покупкой мандатов депутатов в местные советы

Генсек ООН призвал Алиева прекратить военные действия в Карабахе и вернуться к переговорам; то же самое Гутерриш скажет премьеру Армении

ЕС настаивает на выполнении Лондоном протокола по Ирландии-Северной Ирландии в рамках Brexit

Почти треть жителей Херсона хотят видеть мэром нардепа Колыхаева – опрос "Рейтинга"

Большинство жителей Мариуполя готовы поддержать на выборах действующего мэра – опрос "Рейтинга"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА