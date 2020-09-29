Зеленский подписал закон об уменьшении срока обнародования проектов нормативно-правовых актов и решений органов местного самоуправления

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в ст.15 закона Украины о доступе к публичной информации" №890-ІХ по уменьшению срока обнародования проектов нормативно-правовых актов, решений органов местного самоуправления", который Верховная Рада приняла 15 сентября.

"Документ направлен на совершенствование положений закона Украины "О доступе к публичной информации" с целью оптимизации работы органов представительной власти, предоставления обществу качественной, оперативной информации для обеспечения более быстрой и эффективной реализации прав и интересов территориальных громад, сел, поселков и городов", - сказано в сообщении.

Согласно закону, проекты нормативно-правовых актов, решений органов местного самоуправления, разработанные соответствующими распорядителями, обнародуются ими не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты их рассмотрения с целью принятия вместо 20 рабочих дней.