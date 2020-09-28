Политика

21:15 28.09.2020

Макрон обещал поддержать санкции в отношении Беларуси

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Макрон обещал поддержать санкции в отношении Беларуси

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в Литве в понедельник о том, что поддержит санкции в отношении Беларуси, сообщает Bloomberg.

"У нас есть общая цель и надежда относительно того, что мы можем заняться санкциями в ближайшем будущем", - сказал Макрон на пресс-конференции с литовским президентом Гитанасом Науседой.

Он заявил о необходимости "услышать о стремлении демонстрантов к свободе" и призвал власти Беларуси "положить конец произвольным арестам".

Французский президент также сообщил о намерении провести встречу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, которая в настоящее время находится в Литве.

Как передает агентство BNS, со своей стороны Науседа заявил о единой с Макроном позиции. "По вопросу о Беларуси мы пришли к единому мнению - ЕС не может тратить время впустую, а должен сделать все, чтобы эти санкции, которые обсуждались и предлагались, были утверждены уже на ближайшем заседании Европейского совета", - сказал он.

В конце сентября страны Балтии уже объявили санкции в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко и еще 29 должностных лиц. Им запрещен въезд в Литву, Латвию и Эстонию.

Евросоюз также рассматривает вопрос о введении санкций, однако решение пока не принято. Совет ЕС намерен рассмотреть этот вопрос на саммите в Брюсселе, который запланирован на 1-2 октября.

В Беларуси продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, прошедших 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.

Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Тихановскую - 10,12%.

Оппозиция не признала объявленные властями результаты выборов, считает их сфальсифицированными.

Теги: #президент #позиция #франция #беларусь
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