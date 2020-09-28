Мишель: вызовы стабильности Евросоюза, в том числе со стороны РФ, требуют стратегической автономии ЕС

Нестабильная обстановка в мире, окружающая Евросоюз, ставит перед ЕС в числе главных вопрос о европейской стратегической автономии, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Потому что глобализованный мир сильно изменился со времени окончания "холодной войны". И потому что вокруг нас образовалась дуга нестабильности", - сказал глава Евросовета, выступая в понедельник по видеосвязи в европейской исследовательской организации - базирующемся в Брюсселе институте Брейгеля.

"На востоке естественное и незлонамеренное расширение европейского демократического пространства было грубо остановлено Россией в Украине. Россия увидела в этом большую геополитическую опасность. Это стоило Украине части ее территории и войны на своем востоке, которая неослабно дестабилизирует страну", - продолжил Мишель.

Он добавил: "Даже если контекст иной, события в Белоруссии еще раз высвечивают вызов на восточных границах Европы".

Подобная обстановка вокруг ЕС, по его словам, ставит на повестку дня задачу формирования европейской стратегической автономии, которая должна стать делом нынешнего поколения Европы.

По мнению Мишеля, концепция европейской стратегической автономии преследует три цели: стабильность во всех ее разновидностях (экономическая, социальная, экологическая, миграционная и др.), распространение европейских стандартов и норм в мире (безопасность продуктов, защита частной жизни, интернета и пр.), продвижение европейских ценностей, помогающих строить более гуманные и приемлемые для жизни людей общества.

"Наши цели амбициозны и требовательны - это мир и процветание. Именно по этой причине мы должны еще больше развивать все измерения нашей мощи, быть более последовательными в использовании наших инструментов", - подытожил председатель Европейского совета.