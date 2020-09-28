Генсек ООН призвал Алиева прекратить военные действия в Карабахе и вернуться к переговорам; то же самое Гутерриш скажет премьеру Армении

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым призвал к немедленному прекращению огня и направлению наблюдателей ОБСЕ в регион, заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжарик.

"Генсек ООН только что говорил с президентом Азербайджана, вскоре поговорит с премьер-министром Армении", - сказал он в понедельник журналистам.

По словам Дюжарика, Гутерриш в ходе разговора с Алиевым призвал к немедленному прекращению огня, незамедлительному возобновлению содержательных переговоров без предварительных условий под эгидой сопредседателей Минской группы, а также к незамедлительному возвращению наблюдателей ОБСЕ в регион.

"И премьер-министру Армении мы скажем абсолютно то же самое", - добавил Дюжарик.

Ранее сообщалось, что Гутерриш обеспокоен конфликтом в Нагорном Карабахе и намерен поговорить с лидерами Армении и Азербайджана.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику (НКР) со стороны Азербайджана. В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

Ожесточенные бои в зоне карабахского конфликта продолжаются. С обеих сторон есть потери в живой силе и технике.