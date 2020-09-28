ЕС настаивает на выполнении Лондоном протокола по Ирландии-Северной Ирландии в рамках Brexit

Окно возможностей для принятия оперативных мер, необходимых для функционирования протокола по Ирландии-Северной Ирландии к соглашению о Brexit, быстро закрывается, заявил заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович.

"Мы приветствуем то, что Великобритания сейчас участвует в некоторых решениях совместного комитета, которые необходимо принять до конца года для полного выполнения протокола. Но остается много сложных вопросов, и позиции Великобритании далеки от того, что может принять ЕС", - сказал Шефчович в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе после третьего заседания совместного комитета ЕС-Великобритания.

"Поэтому я повторил, что Соединенному Королевству срочно необходимо ускорить работу по всем аспектам протокола и, в частности, в отношении санитарного и фитосанитарного контроля, связанных с таможней ИТ-систем и регистрации североирландских коммерсантов на предмет уплаты налога на добавленную стоимость", - продолжил зампред ЕК.

Шефчович сообщил, что повторил британской стороне просьбу ЕС отозвать спорные части законопроекта о внутреннем рынке до конца сентября. "Мы утверждаем, что, если законопроект будет принят в его нынешней форме, то будет представлять собой чрезвычайно серьезное нарушение протокола как важной части соглашения о выходе (Великобритании из ЕС) и международного права", - добавил он.

"Соглашение о выходе должно выполняться, а не пересматриваться, не говоря уже об одностороннем изменении, игнорировании или отклонении", - подчеркнул заместитель председателя Еврокомиссии.

По словам Шефчовича, невозможно переоценить тот факт, что протокол был специально разработан для защиты Соглашения Страстной пятницы (Белфастского соглашения 1998 года) и достижений мирного процесса без жесткой границы на острове Ирландия.

"Мы готовы активно работать с Великобританией по этим вопросам в ближайшие дни и недели. Я просил, чтобы следующее заседание соответствующего специализированного комитета состоялось не позднее начала октября", - сказал зампред ЕК.

Отвечая на вопросы, он указал на то, что полное доверие между сторонами будет возможно только тогда, когда Великобритания устранит спорные положения своего законопроекта по внутреннему рынку. Однако его британский партнер вице-премьер Майкл Гоув не рассматривает перспективу отзыва спорных положений законопроекта. "Мы изучаем, каковы наши возможности пойти судебным путем", - пояснил зампред ЕК.

Шефчович, курирующий в Еврокомиссии стратегическое прогнозирование ЕС, ранее в сентябре уже заявлял об обеспокоенности Брюсселя британским законопроектом о внутреннем рынке, не соответствующим, как считают в ЕК, соглашению о Brexit.

После публикации в сентябре правительством Великобритании законопроекта о внутреннем рынке Шефчович потребовал созыва внеочередного заседания совместного комитета, чтобы британские власти подробно объяснили свои намерения и ответили на опасения ЕС. Соответствующая встреча Шефчовича и Гоува состоялась в Лондоне.

В ходе дискуссии Шефчович заявил, что, если законопроект будет принят, это станет чрезвычайно серьезным нарушением соглашения о Brexit и международного права.

Законопроект о внутреннем рынке Великобритании касается таможенных процедур в Северной Ирландии. В тексте говорится: "Некоторые положения имеют силу, несмотря на несоответствие или несовместимость с международным или другим внутренним законодательством".