Политика

18:43 28.09.2020

Зеленский призывает Раду скорее утвердить антикоррупционную стратегию на 2020-2024гг

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Зеленский призывает Раду скорее утвердить антикоррупционную стратегию на 2020-2024гг

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, на котором был обсужден проект Антикоррупционной стратегии на 2020-2024 годы, сообщает пресс-служба главы государства.

"Антикоррупционная стратегия должна стать фундаментом противодействия коррупции. Антикоррупционная стратегия - это система мероприятий, внедрение которых может обеспечить координацию работы правоохранительных, антикоррупционных государственных органов на общегосударственном и местном уровнях, - отметил Зеленский.

Он отметил, что эта стратегия предусматривает конкретные меры для обеспечения неотвратимости наказания за коррупционные деяния.

"По результатам заседания Национального совета по вопросам антикоррупционной политики президент призвал народных депутатов как можно быстрее рассмотреть законопроект "Об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы", - говорится в сообщении.

По словам главы государства, начиная с 2018 года в Украине отсутствует основной стратегический документ в сфере противодействия коррупции, который является одной из причин низкой эффективности деятельности антикоррупционных органов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль доложил, что 21 сентября Кабинет министров одобрил и подал на рассмотрение Верховной Рады проект закона "Об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы", которым должна быть утверждена Антикоррупционная стратегия на 2020-2024гг. Законопроект №4135 уже зарегистрирован в Раде.

"Концептуальными подходами формирования антикоррупционной политики является сочетание принципов дальнейшего совершенствования общей системы предотвращения и противодействия коррупции и минимизация коррупционных проявлений в наиболее приоритетных с точки зрения преодоления коррупции сферах, в том числе за счет проведения реформ в экономической, социальной, медицинской, образовательной, правоохранительной сферах. Практически каждая сфера этой стратегией охватывается", - подчеркнул премьер.

Стратегия содержит пять главных принципов: оптимизация функций государственных органов и устранение их дублирования, цифровая трансформация и открытые данные, удобные и законные сервисы, нетерпимость к коррупции среди населения, а также обеспечение неотвратимости наказания.

Стратегия определяет восемь главных сфер, которые необходимы: суд, прокуратура, полиция; государственное регулирование экономики; государственный и частный сектора экономики; налоги и таможня; строительство, земля, инфраструктура; сектор обороны; здравоохранение, социальная защита; система предотвращения и противодействия коррупции в целом.

Представлявший проект стратегии глава НАПК Александр Новиков отметил, что народные депутаты до начала октября должны одобрить соответствующий законопроект, и в течение трех месяцев НАПК вместе с правительством разработает план действий по выполнению стратегии.

"После реализации документа убытки от коррупции уменьшатся на 200 млрд грн в год. Это, в свою очередь, будет способствовать большему привлечению инвестиций", - говорится в сообщении.

"Уже через год-два каждый гражданин Украины почувствует заметные результаты от ее внедрения, то есть в декабре 2021 года. В целом ее срок - это пять лет. К 2025 году предусмотрена финальная оценка Антикоррупционной стратегии", - сказал Новиков.

Теги: #стратегия #зеленский #программа #коррупция
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