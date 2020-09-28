Горизбирком зарегистрировал еще четырех кандидатов на пост мэра Киева

Киевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала еще четырех кандидатов на пост мэра столицы.

Согласно постановлениям, опубликованным в понедельник на странице комиссии на сайте Киевского городского совета, официально кандидатами на должность городского головы стали Виктор Петрук (выдвинутый Киевской городской организацией партии "Гражданское движение "Хвыля"), Игорь Смешко (от Киевской городской организации партии "Сила и честь"), Максим Гольдарб (лидер партии "Союз левых сил") и Сергей Шахов (выдвинутый Киевской городской организацией партии "Наш край").

В то же время комиссия отказалась регистрировать кандидатами на пост мэра Киева Виталию Стрилец и Ивана Войцеховского.

Ранее Киевский горизбирком зарегистрировал на должность городского головы столицы Андрея Пальчевского, Ирину Верещук, Михаила Поживанова, Виталия Кличко, Алексея Кучеренко, Егора Фирсова, Сергея Притулу, Диану Гранцеву, Николая Томенко, Сергея Гусовского, Юрия Левченко, Александра Омельченко, Александра Попова.

Подача документов для регистрации кандидатов завершилась 24 сентября. Не позднее пятого дня со дня получения заявления о регистрации и необходимых сопроводительных документов ТИК регистрирует или же отказывает в регистрации кандидату.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.