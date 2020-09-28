Политика

14:53 28.09.2020

В Житомире "Свободе" отказали в регистрации кандидатов в облсовет из-за нарушений гендерной квоты - "Опора"

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В Житомире "Свободе" отказали в регистрации кандидатов в облсовет из-за нарушений гендерной квоты - "Опора"

Житомирская областная территориальная избирательная комиссия отказала в регистрации списка кандидатов в депутаты Житомирского областного совета от партии "ВО "Свобода" из-за гендерной квоты. В политсиле ссылаются на техническую ошибку и подали в комиссию исправленный пакет документов.

В комментарии гражданской сети "Опора" председатель областной организации ВО "Свобода" Сидор Кизин рассказал, что в последний день подачи документов в ТИК подали исправленные списки, потому что произошла техническая ошибка, и теперь комиссия должна рассмотреть новый вариант документов.

"Конференция согласно гендерной квоте приняла все решения. Мы подали документы на регистрацию. ... В результате, у нас на третьей странице приложения в третьей пятерке сдвинулись фамилии, и в одной пятерке было четверо молодых людей. Хотя конференция приняла все как положено, с соблюдением гендерной квоты", - рассказал Кизин.

По его словам, как только обнаружили техническую ошибку, сразу подали заявление с просьбой не рассматривать, а вернуть документы. Однако ОИК отказалась возвращать документы и приняла решение об отказе в регистрации, в последний день подачи документов.

"Мы исправляем все, как конференция приняла, и подаем, они нас отказываются регистрировать, мы поднимаем ЦИК, и они нам регистрируют этот пакет документов в 23.55. Вовремя мы подали, в последний день подачи, все устранили и подали. И они обязаны его зарегистрировать. Они должны в 5-дневный срок рассмотреть и принять по нему решение", - сказал Кизин.

Глава Житомирской областной территориальной избирательной комиссии Евгений Лех в комментарии "Опоре" отметил, что исправленные документы еще будут рассматривать: "У них в первых трех пятерках несоблюдение гендерной квоты. Исправленный пакет документов мы еще будем рассматривать. Закон гласит, что единые территориальные избирательные списки не меняются после представления ".

В части 9 статьи 219 Избирательного кодекса Украины указано, что при формировании единого и территориальных избирательных списков организация партии должна обеспечить присутствие в каждой пятерке (места с первого по пятое, с шестого по десятое и т.д.) каждого избирательного списка мужчин и женщин (не менее двух кандидатов каждого пола). В случае формирования организацией партии единого и территориальных избирательных списков с количеством кандидатов в депутаты, что не является кратной пяти, к последним в списке кандидатов (от 1 до 4) применяется требование относительно поочередного включения кандидатов разного пола в список.

Согласно части 11 данной статьи Кодекса, формы единого и территориального избирательных списков кандидатов в депутаты от организации партии утверждаются Центральной избирательной комиссией и не могут быть изменены во время избирательного процесса.

Теги: #свобода #опора #выборы #житомирская_область
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